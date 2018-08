Locarno 2018 | tutti i premi | Pardo d' Oro a A LAND IMAGINED

Locarno 2018 apre all’insegna del coraggio delle donne : Family tour di Ying Liang ha aperto il concorso offrendo uno spaccato della Cina contemporanea in difficoltà a riconoscere l’importanza della libertà d’espressione. Leggi

Locarno 2018 apre all'insegna del coraggio delle donne : D'altra parte, Jia Zhang-ke è stato censurato a sua volta in passato e quindi è certamente sensibile alla questione, e se la morsa censoria si è attenuata in varie parti del mondo è anche grazie all'...