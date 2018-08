Locarno 2018 : GANGBYUN HOTEL e HATZLILA - le recensioni : GANGBYUN HOTEL di Hong Sangsoo Tra i film del Concorso Internazionale, abbiamo visto a Locarno la nuova pellicola del regista sudcoreano Hong Sangsoo, che nel festival elvetico ha già conquistato il Pardo d'Oro con Right Now, Wrong Then nel 2015 e il premio come miglior regia per Our Sunhi nel 2013. GANGBYUN HOTEL (letteralmente, "l'albergo presso il fiume"), calato in un latteo bianconero perfetto per raccontare un ...

Locarno 2018 : GANGBYUN HOTEL e HATZLILA - le recensioni : GANGBYUN HOTEL di Hong Sangsoo Tra i film del Concorso Internazionale, abbiamo visto a Locarno la nuova pellicola del regista sudcoreano Hong Sangsoo, che nel festival elvetico ha già conquistato il Pardo d'Oro con Right Now, Wrong Then nel 2015 e il premio come miglior regia per Our Sunhi nel 2013. GANGBYUN HOTEL (letteralmente, "l'albergo presso il fiume"), calato in un latteo bianconero perfetto per raccontare un ...

Locarno 2018 - tutti i premi : Pardo d'Oro a A LAND IMAGINED : Il Festival di Locarno ha attribuito i premi dell'edizione 2018, che verranno consegnati nella cerimonia di chiusura di stasera, 11 agosto, in Piazza Grande. Il Pardo d'Oro va a A LAND IMAGINED del regista di Singapore Yeo Siew Hua. Di seguito, tutti i vincitori del Concorso internazionale e delle altre sezioni.

Tre inni alla libertà a Locarno 2018 : La denuncia della pedofilia nell’israeliano M, l’inizio dell’adolescenza libanese di Yara, la forza dell’italiano Menocchio portano alla luce la sotterranea rivoluzione del festival. Leggi

Locarno 2018 apre all’insegna del coraggio delle donne : Family tour di Ying Liang ha aperto il concorso offrendo uno spaccato della Cina contemporanea in difficoltà a riconoscere l’importanza della libertà d’espressione. Leggi

Locarno 2018 apre all'insegna del coraggio delle donne : D'altra parte, Jia Zhang-ke è stato censurato a sua volta in passato e quindi è certamente sensibile alla questione, e se la morsa censoria si è attenuata in varie parti del mondo è anche grazie all'...

Locarno 2018 apre all’insegna del coraggio delle donne : Family tour di Ying Liang ha aperto il concorso offrendo uno spaccato della Cina contemporanea in difficoltà a riconoscere l’importanza della libertà d’espressione. Leggi