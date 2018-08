LIVE Moto2 | GP Austria 2018 in DIRETTA | qualifiche Risultati e aggiornamenti in tempo

Moto2 - GP Austria 2018 : prove libere 3. Remy Gardner stupisce sul bagnato davanti a Lecuona e Schrotter. OLIVEira 4° - Bagnaia 17° : Remy Gardner (Tech3) sorprende tutti e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. L’australiano ha la capacità di segnare il miglior tempo di 1:38.377 nel momento migliore della pista e rimane in vetta fino alla conclusione, con l’asfalto che non permette ai rivali di superare il suo limite. Alle sue spalle lo spagnolo Iker Lecuona (KTM Swiss) distanziato di poco meno di nove ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2018 di Moto2. Cinque giorni dopo la gara di Brno si torna a correre per le prime sessioni di prove libere a Spielberg (Austria), su un tracciato in cui i piloti dovranno trovare una buona stabilità in frenata ed un’ottima accelerazione in uscita dalle curve lente per poter puntare alla pole ed alla ...

Moto2 Brno - Marini chiude 2°. OLIVEira vince allo sprint e diventa leader : Ultimo giro: Miguel Oliveira e Luca Marini sono attaccati. Oliveira si gioca il primato in campionato, Marini sogna il primo successo iridato, dopo aver conquistato al sabato la sua prima pole. In ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : Miguel OLIVEira regola Luca Marini e Francesco Bagnaia e sale in vetta alla classifica iridata : Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) vince uno spettacolare Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della Moto2 dopo una bellissima battaglia con gli italiani e, non ultimo, si porta in vetta alla classifica generale per la prima volta in questo campionato. Un weekend perfetto per il lusitano che oggi ha saputo lottare gomito a gomito fino all’ultima curva per avere la meglio di un coriaceo Luca Marini (Sky Racing VR46) che, ...

LIVE Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia e Luca Marini a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Moto2 del GP della Repubblica Ceca. Francesco Bagnaia difende la leadership nel Mondiale, con un vantaggio di 7 punti su Miguel OLIVEira. Pecco partirà dalla sesta posizione, in seconda fila, proprio come il portoghese, quarto. Una mano al pilota italiano potrebbe darla il suo compagno di squadra, Luca Marini, che scatterà dalla pole position per la prima volta in carriera. Ma sarà ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Francesco Bagnaia sfreccia davanti a Luca Marini - settimo Miguel OLIVEira : Francesco Bagnaia ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di Moto2. Pecco, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro a 2’02″643, confermandosi veloce sul circuito di Brno e favorito per le qualifiche di oggi (ore 15.05). La forza di Bagnaia, oltre che nel suo talento, sta anche in una moto davvero performante quest’anno. Lo dimostra la crescita evidente di Luca Marini, oramai in pianta ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : a Brno riparte il duello tra Francesco Bagnaia e Miguel OLIVEira : Dopo la (breve) sosta estiva, il Motomondiale 2018 è già pronto a tornare in pista. il circus infatti si sposta in Repubblica Ceca, a Brno, per il classico appuntamento post-vacanze. Una gara che riproporrà il duello che sta caratterizzando questo Mondiale Moto2, tra il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira. Tra i due il divario parla di appena 7 punti di differenza, con un gap che è andato nuovamente a ...

Moto2 - GP Brno. Il duello è tra Bagnaia e OLIVEira : Bagnaia e Oliveira, l'italiano e il portoghese. Il duello in Moto 2 sembra ormai circoscritto a loro due, come dimostrano i sette punti di differenza in classifica. Alex Marquez, dato tra i favoriti a ...