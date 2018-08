LIVE Modric Inter | Sky ' I nerazzurri non si arrendono' | Marca esulta ' Resta'

Intrigo Inter-Modric : minuti decisivi - al via l’incontro con Perez [FOTO LIVE] : INTER MODRIC– Secondo quanto riferisce l’inviato di Sportmediaset a Madrid, in questi minuti sarebbe stato avvistato il croato nei pressi degli uffici del presidente del Real Madrid Florentino Perez. Inizia l’incontro decisivo, l‘Inter è in trepidazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Intrigo ...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE. Il giocatore twitta : 'Tornato al lavoro' : Oggi Modric è uno dei campioni più importanti al mondo. È stato con Kanté il centrocampista più importante del mondiale" le parole di Capello alla Gazzetta dello Sport . 09:56 10 ago Modric e Real,...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE : Inter-Modric, è il giorno della verità. Dopo la lunga attesa, oggi dovrebbe esserci l'incontro tra il centrocampista vice-campione del mondo e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un ...

Calciomercato 2018 - Modric-Inter : gli ultimi aggiornamenti. La giornata LIVE : L'Inter non molla la pista Luka Modric. Sarà decisivo l'incontro tra il croato e Florentino Perez, previsto per venerdì. Tutti gli aggiornamenti sul sogno di mercato nerazzurro in diretta--L'Inter continua a sognare il grande colpo Luka Modric. Nella giornata di mercoledì, oltre a scendere in campo per il primo allenamento a Valdebebas, il croato ha incontrato il numero due del Real, José Angel Sanchez. Il braccio destro di Florentino ha alzato ...

LIVE Pagelle Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : 0-0. Mbappè e Griezmann contro Modric e Mandzukic - chi alzerà la Coppa? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi a Mosca alle ore 17.00 Francia e Croazia si giocheranno la Finale del Mondiale di calcio 2018. Chi diventerà campione del mondo? I francesi, comandati da Kylian Mbappè, Paul Pogba e Antoine Griezmann o i sorprendenti croati di Luka Modric, Ivan Perisic e Mario Mandzukic? Il palcoscenico è pronto e le due squadre si contenderanno la Coppa del Mondo, in ...

LIVE Pagelle Croazia-Inghilterra - Mondiali 2018 : i Tre Leoni sfidano Modric e Mandzukic : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Croazia e Inghilterra, valida per le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. I Tre Leoni sono convinti di poter vincere nuovamente la Coppa del Mondo 52 anni dopo il trionfo tra le mura amiche e puntano tutto sul carisma di Harry Kane, capitano e capocannoniere del torneo, per andare a caccia di un sogno che spedirebbe in orbita i tifosi inglesi. La Croazia, però, ha trovato in ...

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato LIVE dei quarti Mondiali. Pericoloso anche Modric : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:39 7 lug 79' - Terzo e ultimo, salvo supplementari, cambio per la Russia. Out ...

RISULTATI MONDIALI 2018 / Diretta gol LIVE score - ottavi : Modric spreca - si va ai rigori! : RISULTATI MONDIALI 2018: Diretta gol live score delle partite di oggi. La Russia fa fuori la Spagna: le Furie Rosse dominano ma non concludono, ai rigori passano i padroni di casa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:22:00 GMT)

LIVE Pagelle Croazia-Danimarca - DIRETTA Mondiali 2018 : Modric contro Eriksen per centrare i quarti : Di seguito le Pagelle di Croazia-Danimarca, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Le Pagelle di Croazia-Danimarca CROAZIA Subasic Vrsaljko Strinic Lovren Vida Rakitic Modric Brozovic Perisic Mandzukic Rebic CT Dalic DANIMARCA Schmeichel Kjaer Knudsen Christensen Jorgensen Dalsgaard Delaney Eriksen Braithwaite Poulsen Cornelius CT Hareide Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com

LIVE Croazia-Danimarca - Mondiali 2018 in DIRETTA : Modric e compagni favoriti - ma occhio a Eriksen : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Croazia-Danimarca, valevole come ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Si entra nel vivo della fase ad eliminazione DIRETTA con il quarto ottavo di finale del programma, che si gioca al Nizhny Novgorod Stadium di Nizhny Novgorod. Una partita che rappresenterà la prova del nove per i croati, chiamati a confermare l’ottimo gioco messo in mostra nella fase a gironi in cui hanno ...

Mondiali Russia 2018 - Modric da Pallone d’Oro : è l’unico al LIVEllo di Cristiano Ronaldo e Messi : Mondiali Russia 2018, spettacolo Croazia nella prima parte della competizione e che adesso si candida ad essere protagonista fino alla fine, almeno per quanto fatto vedere fino al momento ha tutte le caratteristiche per raggiungere anche la finale. Dominio nella gara contro l’Argentina, un grande protagonista è stato sicuramente Luka Modric, protagonista con la maglia del Real Madrid adesso può trascinare la Croazia. Forma strepitosa per ...

LIVE Pagelle Argentina-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA 0-0 : Messi sfida Modric - stelle a confronto per il primato nel gruppo D : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Argentina-Croazia Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Argentina e Croazia, valida per la seconda sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. Allo stadio Niznij Novgorod si sfidano le due squadre che, in base al pronostico, dovrebbero contendersi il primo posto nel girone. L’Argentina, però, è reduce da un deludente pareggio contro l’Islanda, contraddistinto anche ...

