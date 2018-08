L' inchiesta Un incidente su quattro è colpa dello smartphone La distrazione fatale che

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’ inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’incidente : La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso ...

Riaperta l' inchiesta sull'incidente di Tarragona in cui morirono 13 studentesse Erasmus : Riaperto il caso. Il tribunale di Tarragona , in Spagna, riprende ad esaminare la tragedia degli studenti dell' Erasmus morti nell'incidente del pullman su cui viaggiavano il 20 marzo 2016. morirono 13 ...

Incidente sul lavoro in Fincantieri - inchiesta per omicidio colposo : l’operaio non aveva imbragatura : L’uomo era dipendente di un’azienda in subappalto. È caduto dal 14esimo ponte di una nave in costruzione. L’ira dei sindacati: «Non è possibile morire in questo modo». Stop del cantiere dalla 6 di questa mattina