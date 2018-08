ilfattoquotidiano

: Letture d’agosto. Appunti da ombrellone - Cascavel47 : Letture d’agosto. Appunti da ombrellone - wordsandmore1 : Salotto Letterario: Letture d’Estate – 14 agosto 2018, Giardini di Castel S. Angelo -

(Di sabato 11 agosto 2018) Kaiser di Marco Patrone (Arkadia Editore). Carlos Henrique Raposo, la più grande truffa del mondo del calcio, rivive in questo godibile, divertente e pragmatico romanzo con il nome di Carlos Kaiser Henrique. Un giornalista di provincia si mette sulle sue tracce per capire cosa c’è di vero e non vero nella biografia di quel brasiliano dal sorriso rassicurante, professionista dell’inganno per oltre 20 anni, capace di farsi ingaggiare dalle squadre più famose di Rio de Janeiro, in Messico, negli Stati Uniti e in Francia. Il risultato di questa ricerca è una potente, originale ben scritta metafora della società contemporanea. Autismi di Giacomo Sartori (Miraggi Edizioni) è un riuscito esperimento narrativo spezzettato in più episodi nei quali vengono svelate tragicomiche vicende che coinvolgono l’io narrante, crudeltà di estrema quotidianità, verità insostenibili trattate ...