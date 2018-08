L' élite militare pakistana si addestrerà in Russia

it.sputniknews

: @Ponzietto @andreadortenzio C’è semplicemente un patto fra l'elite militare e l'elite economica, che è la stessa da… - AleGuerani : @Ponzietto @andreadortenzio C’è semplicemente un patto fra l'elite militare e l'elite economica, che è la stessa da… -

(Di sabato 11 agosto 2018) ...presidente Trump non pensa che con le sue azioni sta in sostanza allontanando un alleato importante per il cui territorio passa l'approvvigionamento delle basi americane in Afghanistan? - La politica ...