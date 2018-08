: #Legambiente fa sapere che il 60% delle coste italiane è dato dallo Stato in concessione ai privati, che pagando 10… - NicolaMorra63 : #Legambiente fa sapere che il 60% delle coste italiane è dato dallo Stato in concessione ai privati, che pagando 10… - SkyTG24 : Spiagge libere cercasi, la denuncia di Legambiente: 60% dato a privati - TelevideoRai101 : Legambiente,60% spiagge in mani private -

Oltre il 60% delle coste sabbiose in Italia è occupato da stabilimenti balneari.In alcuni comuni si arriva al 90% E' quanto rivela il dossier"Lesono di tutti", denunciando la privatizzazione delle coste. Sono 19,2 milioni di metri quadrati disottratti alla libera fruizione, nonostante gli 8 mila chilometri di costa della Penisola, delle due isole maggiori e delle oltre 800 minori. In Emilia Romagna, solo il 23% della costa presentalibere, in Liguria il 14%.(Di sabato 11 agosto 2018)