Lega | verso rottura con Forza Italia | “Partito morente” Il piano di Salvini per

La Lega corre da sola in Abruzzo Fuga da Forza Italia verso Salvini : E' ufficiale. Il Centrodestra, di fatto, non esiste più. "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e #andiamoavincere". Con un post sui social network il segretario regionale del Carroccio, Giuseppe Bellachioma... Segui su affarItaliani.it

La pace tra Eritrea ed Etiopia farà finire l'emigrazione ilLegale verso l'Europa? : Inoltre la ripresa dei rapporti bilaterali dovrebbe giovare al commercio e all'economia eritrei e quindi rendere presto meno allettante emigrare. Anna Bono Invia

Ecco il testo completo del - controverso - progetto di legge M5S-Lega sulle pensioni d'oro : ... in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. E proprio l'INPS, costituitosi in un recente giudizio di legittimità costituzionale, ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza della ...

SONDAGGI POLITICI/ M5s e Lega volano verso 60% : migranti - cala popolarità Papa Francesco : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Libero - le informazioni riservate sulla fuga da Forza Italia verso la Lega : Il vero focolaio di dissenso sono i Consigli regionali. Ed è la natura del sistema elettorale che spiega il perché. I 'signori delle preferenze' di Forza Italia siedono lì, non in Parlamento. È vero, ...

Forza Italia - fuga verso la Lega : chi sono i 'traditori' di Silvio Berlusconi : La fuga da Forza Italia verso la Lega si allarga. Dopo la rottura nel centrodestra sulla nomina di Marcello Foa in Rai , dicono fonti del Carroccio al Corriere della Sera 'è la volta buona'. Fino a ...

Migranti - Blangiardo verso Istat in quota Lega : “Espulsioni e porte chiuse”. Diceva “Non c’è invasione - inutile frenare flussi” : Fino a qualche mese fa l’invasione non esisteva e la sua soluzione era l’emigrazione circolare: farli arrivare e formarli per farli tornare a portare sviluppo nei loro Paesi. Oggi, in un’intervista a La Stampa, spiega che bisogna espellerli perché “qui non ci stanno“. Sui Migranti che arrivano dal Mediterraneo Gian Carlo Blangiardo, ordinario di demografia alla Bicocca di Milano e candidato in quota Lega alla guida ...

Rai - verso l accordo Lega-M5S Salini favorito per il posto di ad. Ma la partita è ancora aperta : Il tutto sotto la supervisione del ministero dell'Economia. Ma in campo non c'è solo Salini. La giornata decisiva è qualla di domani, con un vertice di maggioranza convocato ad hoc. L'ufficialità si ...

LIBANO - Cannabis terapeutica. Verso la Legalizzazione anche per rilanciare l'economia : La legalizzazione della Cannabis è stata proposta da un rapporto del gabinetto del consiglio internazionale McKinsey & Cie, incaricato dal LIBANO di preparare un piano di rilancio dell'economia del ...

Rai : Coletti e Cellini scelti dai 5 stelle con il voto online. Bianchi Clerici (Lega) verso la Presidenza : Dunque il voto online ha decretato i due candidati del Movimento 5 stelle al Consiglio di Amministrazione della Rai. Beatrice Coletti con 6.577 preferenze è stata la più votata dagli iscritti del Movimento guidato da Luigi Di Maio, segue Paolo Cellini con 4253 voti. La giornalista del Tg1 Claudia Mazzola ha ottenuto 4005 voti, quindi a seguire Enrico Ventirce 2779 e Paolo Favale 2414 preferenze.Saranno dunque Beatrice Coletti e Paolo Cellini i ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Cdp - verso l'intesa Lega-5 Stelle sul ticket Palermo-Scannapieco : L'ora x è fissata domani alle 18 quando, all'apertura dei lavori dell'assemblea, il rappresentante del Tesoro leggerà la lista che contiene i nomi per le poltrone che conteranno nella nuova Cassa depositi e prestiti. Lo schema, frutto di un accordo in extremis tra Lega e 5 Stelle, è pronto. Secondo quanto apprende Huffpost da ambienti economici e di governo nella lista ci sarà il nome di Fabrizio Palermo, che dovrebbe ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelledal voto on line : Un consigliere di amministrazione della Rai indicato dal Movimento 5 stelle, uno dalla Lega, uno da Fdi e uno dal Pd. È questo lo schema che sarebbe oggetto di un accordo politico alla vigilia...