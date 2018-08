Le tappe della politica europea della Svizzera

De Luca alla festa della mozzarella - Ambrosca stende tappeto rosso : ... infatti vi è una "nuova concezione dell'evento" che " come hanno spiegato gli organizzatori " propone "non solo spettacoli, che resteranno sempre a livelli importanti, ma anche percorsi ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : come può qualificarsi Vanessa Ferrari? Si punta alla Coppa del Mondo : il percorso della Campionessa e tutte le tappe : Vanessa Ferrari non molla e punta dritto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo il brutto infortunio patito agli ultimi Mondiali, la bresciana è tornata ad allenarsi e vuole partecipare alla prossima rassegna a cinque cerchi con il serio obiettivo di conquistare l’unica medaglia che le manca in un palmares già leggendario. La Farfalla di Orzinuovi avrà quasi 30 anni al momento della competizione, parteciperà alle Olimpiadi per la quarta volta ...

F1 - Max Verstappen fiducioso in vista della gara : “saremo più vicini a Mercedes e Ferrari - ne sono sicuro” : Il pilota olandese ha parlato dopo il quarto posto ottenuto in griglia, sottolineando di essere fiducioso in vista della gara Sebastian Vettel conquista la pole position del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari centra la 55ª partenza al palo della carriera, la quinta in questa stagione, con il tempo di 1’11″212 precedendo il finlandese Valtteri Bottas con la Mercedes, che partirà ...

Da Roma a Barcellona. Un viaggio a tappe fra le metropoli della letteratura : Il suono di Torino. Racconti urbani con colonna sonora punk (Miraggi Edizioni), di Domenico Mungo , è una bellissima e originale raccolta che narra il capoluogo piemontese attraverso un’operazione totale. Lo stile a puzzle di John Dos Passos e quello ermetico senza fiato di Nanni Balestrini si incontrano davanti a Mirafiori e si mischiano, con il gergo volgo-forbito di Vittorio Giacopini. Stragi fasciste, scioperi di guerra, orgoglio ...

'I Luoghi della Musica' in ventiquattro tappe per tutta la provincia : Il cartellone de "I Luoghi della Musica" è ormai un punto di riferimento sia per la popolazione locale che per i flussi turistici e contiene, come ogni anno, spettacoli dedicati a vari generi ...

Tour de France 2018 - le prossime tappe clou. Mur de Bretagne e il pavé della Roubaix - si decide la classifica. Nibali ci proverà sulle pietre? : La cronometro a squadre ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nel Tour de France 2018: la lotta contro il tempo attorno a Cholet doveva dare uno scossone alla classifica generale e così è stato, con i big che si sono dati battaglia lungo 35,5 chilometri e che si sono ritrovati con una classifica ridisegnata totalmente. La frazione odierna ci ha così consegnato la vittoria della BMC di Richie Porte con 4 secondi di vantaggio sul Team Sky ...

L'appello della mamma di Elena : 'Segnate le buche - noi le tapperemo' : Tracciami e tappami, Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la giovane motociclista morta a maggio in un incidente sulla via Ostiense costellata di dossi e radici, non si ferma. Anzi, rilancia: '...

Thailandia - 16 giorni intrappolati in grotta : le tappe della vicenda - : Il 23 giugno, 12 ragazzi e il loro allenatore non sono rientrati a casa. Erano rimasti bloccati nella cavità di Tham Luang, nel Nord del Paese. Dopo giorni di ricerche, sotto la pioggia battente, sono ...

Controlli a tappeto della Polizia su tir e bus. Oltre duecento infrazioni sulle strade delle vacanze : Su input del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è appena conclusa anche in Toscana l'operazione Safe driving for good transport , effettuata dalla Polizia di Stato e finalizzata al capillare ...

F1 - GP Austria - rivivi il trionfo di Max Verstappen e i momenti più belli della gara al Red Bull Ring [VIDEO] : Il week-end nero della Scuderia campione del mondo è stato completato dal ritiro inaspettato di Valtteri Bottas per una noia idraulica. Da sottolineare, inoltre, il quarto e quinto posto delle Haas ...

F1 – Verstappen Re d’Austria - Raikkonen e Vettel… principi : le più belle IMMAGINI della gara al Red Bull Ring : Una gara pazzesca è andata in scena al Red Bull Ring: sulla pista austriaca vince Verstappen, tutte le foto più belle del nono round di Formula Uno Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria e ...

F1 – Hamilton entusiasta - Verstappen contento e Raikkonen felice della rimonta : le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di Francia : Hamilton, Verstappen e Raikkonen parlano dopo la gara sul circuito intitolato a Paul Ricard: le impressioni a caldo dei piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un sorpasso magnifico. ...

Grecia - fine della crisi. Dal 2009 all'accordo sul debito : le tappe - : Dopo oltre 8 anni tra austerità, riforme "lacrime e sangue" e tensioni sociali, Atene è arrivata a un accordo per l'uscita dal piano di aiuti. Dal rischio di default al salvataggio del Paese, fino all'...

Pattinaggio artistico - dietrofront della Cina : annullate le tappe del Grand Prix per la prossima stagione : La Federazione cinese (CSA) nella giornata di mercoledì ha ufficialmente annunciato l’annullamento delle tappe del circuito Grand Prix di Pattinaggio artistico previste per la prossima stagione 2018-2019. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal magazine International Figure Skakting attraverso la testata cinese Xinuanet.it, le ragioni di questa scelta sono due, entrambe strettamente legate all’organizzazione dei XXIV Giochi ...