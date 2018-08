Le serie Sony Xperia XZ1 e XZ2 riceveranno Android 9 Pie il prossimo mese | parola di Sony

Arriva Netflix Calibrated Mode - in esclusiva sulle TV Sony Bravia della serie Master - : Sviluppata dagli ingegneri di Sony specializzati nella qualità d'immagine in collaborazione con gli esperti in scienza del colore di Netflix , Calibrated Mode promette di offrire una immagine ...

Nuovi televisori Sony 2018 - ecco la serie Master in 4K pronta per Netflix : A pochi mesi dall’uscita del tv Bravia AF8, Sony decide di rinnovare la propria offerta di televisori, affiancando al suo storico brand la serie Master, una sorta di linea “top di gamma” ultra-certificata in grado di offrire la più alta qualità d’immagine. Due televisori che andranno a racchiudere il meglio dell’offerta del brand in termini di display OLED e LCD, i due grandi protagonisti del mercato tv del momento – insieme al QLED ...