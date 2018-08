calciomercato

: Lazio, anche l'Inter su Milinkovic-Savic. Ramires nell'affare - TuttoMercatoWeb : Lazio, anche l'Inter su Milinkovic-Savic. Ramires nell'affare - vola_lazio : Lazio su Ramires, ecco la carta per Lazzari - ivaniosca92 : #Sportitaliamercato Ramires potrebbe venire alla Lazio solo se Milinkovic partisse o anche se restasse?Chi è il più… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Per lail Corriere dello Sport rilancia il nome di, centrocampista brasiliano ex Chelsea e Benfica, ora in Cina al Jiangsu Suning. I biancocelesti sono poi interessati all'esterno destrodella Spal, inserendo ...