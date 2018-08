Lazio | possibile via vai sulla fascia destra | l’idea di Tare

Nuoto - Europei 2018. La 4×200 sl maschile dell’Italia possibile riveLazione : Una rinascita lenta ma ormai tangibile. Quella che fu la nostra staffetta di punta ai tempi dei Rosolino e Brembilla, delle medaglie olimpiche e mondiali, sta lentamente ritornando su livelli competitivi, al momento in Europa e poi, si spera, anche nel mondo. La 4×200 stile libero maschile ha come obiettivo minimo oggi l’ingresso in una finale dove, francamente, può accadere di tutto. La Russia è la favorita numero e la Gran Bretagna, ...

Nuoto - Europei 2018 : Elena Di Liddo mai così competitiva. Possibile riveLazione a Glasgow : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani la piscina di Glasgow si animerà per la prima giornata di gare degli Europei di Nuoto in cui l’Italia vorrà iniziare con il piglio giusto, in una rassegna che tradizionalmente è stata estremamente positiva. Nelle acque britanniche tante le specialità in cui gli azzurri possono far valere le proprie qualità. Tra queste, i 100 farfalla donne saranno da osservare con particolare attenzione nel ...

Clamoroso Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : addio vicino - ecco il possibile sostituto : Clamoroso in casa Lazio, Milinkovic-Savic non si è presentato per le visite mediche, scoppia la bomba in casa biancoceleste, a questo punto l’addio con il calciatore sembra certo, con tanti club interessati: Juventus, Chelsea, Psg e Real Madrid. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico romano, le visite di Milinkovic-Savic sarebbero state rinviate a domani, ...

Ryanair : Codacons - con cancelLazioni possibile chiedere danni ‘vacanza rovinata’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Nel caso in cui lo sciopero indetto per domani dal personale Ryanair dovesse provocare cancellazioni di voli in partenza dall’Italia e disagi per i viaggiatori, il Codacons è pronto ad assistere legalmente i passeggeri per far ottenere loro il risarcimento del danno da ‘vacanza rovinata”. Lo riferisce l’associazione dei consumatori in una nota. ‘In questi giorni migliaia di ...

Ryanair : Codacons - con cancelLazioni possibile chiedere danni ‘vacanza rovinata’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Nel caso in cui lo sciopero indetto per domani dal personale Ryanair dovesse provocare cancellazioni di voli in partenza dall’Italia e disagi per i viaggiatori, il Codacons è pronto ad assistere legalmente i passeggeri per far ottenere loro il risarcimento del danno da ‘vacanza rovinata”. Lo riferisce l’associazione dei consumatori in una nota. ‘In questi giorni migliaia di ...

Crotone : possibile maxi offerta della Lazio per Nwankwo Simy (Rumors) : Un'estate che più calda non si può non solo sotto l'aspetto prettamente stagionale, ma anche all'interno della aule di tribunale. Protagoniste il Chievo Verona e il Crotone, impegnate a suon di comunicati stampa a cercare di imporre le loro rispettive motivazioni nei confronti dell'opinione pubblica in attesa che il Tribunale Federale Nazionale si possa esprimere sulla vicenda [VIDEO] plusvalenze fittizie. Per la societa' pitagorica saranno ...

Lazio - svolta Acerbi : possibile accordo tra oggi e domani : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Milinkovic Savic, il Real Madrid ha pronti 150 mln Ultime notizie calciomercato Corsport TV

CALCIOMERCATO. Lazio-Acerbi - possibile intesa con il Sassuolo a 12 milioni : in settimana l'incontro : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le parti potrebbero accordarsi su una cifra intorno ai 12 milioni ovvero una via di mezzo tra le offerta e domanda. Lotito e Tare nei prossimi giorni incontreranno ...

Deutsche Bank e Commerzbank al centro di specuLazioni su possibile fusione : Teleborsa, - Il Risiko bancario torna ad animare le sale operative europee. Dopo le indiscrezioni sul possibile matrimonio tra Unicredit e Societe Generale sono le tedesche Deutsche Bank e CommerzBank ...