L’app di ho Mobile per Android si aggiorna sistemando alcuni problemi 

Microsoft implementa il Fluent Design nelL’app Telefono di Windows 10 Mobile; un segno di Andromeda? : [Agg.1 06/08/2018] L’aggiornamento che rende l’app Telefono compatibile con il Fluent Design System è ora disponibile anche per gli utenti Windows 10 Mobile non iscritti al programma Insider. Sorprendentemente, inoltre, lo stesso update è stato rilasciato anche per i PC e tablet Windows 10 aggiornati a Redstone 5.--Microsoft potrebbe aver cominciato a lavorare sui preparativi del futuro Surface Andromeda, il 3-in-1 di casa Redmond dal doppio ...

L’app Player BlueStacks permette di giocare a Fortnite Mobile su PC e di preregistrarsi in anteprima : Fortnite Mobile sarà probabilmente giocabile fino al 24 settembre esclusivamente sull'imminente Samsung Galaxy Note 9, oppure su un qualsiasi PC grazie all'App Player BlueStacks 3, un emulatore Android per PC e Mac sul quale lavora costantemente un team di oltre 50 ingegneri in India. Questa piattaforma offre la possibilità di giocare i titoli Android su PC anche non particolarmente performanti e di trasmettere lo streaming di qualsiasi gioco o ...

L’app 4UsMobile permette di gestire il noleggio delle auto in modo smart : 4UsMobile è un'applicazione che offre un'esperienza di mobilità sicura, facile e smart per la gestione degli spostamenti con i veicoli a noleggio. L'app permette di effettuare la prenotazione, il ritiro e la restituzione dell’auto in pochi semplici passaggi e consente di aprire e chiudere le portiere in automatico leggendo il codice QR o inserendo il numero di targa dell'auto. L'articolo L’app 4UsMobile permette di gestire il noleggio ...

Iliad X : L’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad [Agg.1 Windows 10 Mobile] : [Aggiornamento1 28/06/2018] A partire da oggi, potete utilizzare la UWP di Iliad X anche sugli smartphone Windows 10 Mobile dove sicuramente ha una maggiore utilità. Il link al download è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Da qualche giorno, sul Microsoft Store, è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere ...