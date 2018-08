L' Agenzia delle entrate pignora 300 mila euro al Codacons E Rienzi si appella al

fossanese il nuovo direttore generale dell'Agenzia delle Entrate : La carriera scolastica e professionale di Maggiore, in ogni caso, è stata costellata di conquiste e successi: dalle lauree in giurisprudenza, scienze politiche e scienza della sicurezza economico-...

Agenzia delle entrate : come ottenere rimborsi via sms : Prima di andare in vacanza l’Agenzia delle entrate avvisa i contribuenti della possibilità di comunicare e ottenere avvisi sui rimborsi e pagamenti con un semplice sms sul proprio telefono. #rimborsi via sms. Basta registrarsi, accedere a Fisconline, inserire il proprio numero di cellulare nella sezione Contatti. Un messaggio di “Ag. entrate” avvisa del rimborso sul conto corrente comunicato. Servizio gratuito anche su #scadenze Questo il ...

Agenzia delle Dogane - chi è il nuovo direttore Benedetto Mineo : dallo staff di Totò Cuffaro alla guida di Equitalia : Tre anni fa non aveva ottenuto la riconferma al vertice di Equitalia: la poltrona era andata al tributarista renziano Ernesto Maria Ruffini. Ora Ruffini, nel frattempo diventato numero uno della nuova Agenzia delle Entrate in cui è confluito anche il braccio della riscossione, esce di scena. E Benedetto Mineo torna in campo come nuovo direttore dell’Agenzia delle Dogane, al posto dell’ex parlamentare Pd ed ex direttore generale ...

Maggiore nuovo capo dell'Agenzia delle Entrate : Antonino Maggiore, generale di divisione della Guardia di Finanza, è stato indicato dal governo Conte come nuovo capo dell'Agenzia delle Entrate e andrebbe a prendere il posto dell'attuale direttore che è Ernesto Maria Ruffini, che è stato nominato amministratore delegato di Equitalia nel giugno del 2015, poi è diventato capo dell'Agenzia un anno fa, a luglio 2017, sostituendo Rossella Orlandi. Ruffini era diventato così anche presidente di ...

Cambio al vertice all'Agenzia delle Entrate : arriva il Generale Antonino Maggiore : Teleborsa, - Cambio al vertice all'Agenzia delle Entrate . Ieri, 8 agosto, il Consiglio dei Ministri ha nominato il Generale della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore , a capo dell'organismo che si ...

Nuovi vertici per Agenzia delle Entrate - Demanio e Dogane : Su proposta del ministro dell'Economia Tria è stata avviata la procedura per la nomina del generale di divisione della Guardia di Finanza Antonino Maggiore per guidare l'Agenzia delle Entrate. ...

Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è il nuovo capo dell’Agenzia delle Entrate : Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è stato nominato dal governo a capo dell’Agenzia delle Entrate. Maggiore prenderà il posto di Ernesto Maria Ruffini. Il governo ha anche deciso di nominare Benedetto Mineo e Riccardo Carpino a capo dell’Agenzia The post Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è il nuovo capo dell’Agenzia delle Entrate appeared first on Il Post.

Agenzia delle ENTRATE/ Consiglio dei Ministri - Di Maio : "Il Gen Maggiore sostituisce Ernesto Maria Ruffini" : Cambio della guardia all'AGENZIA DELLE ENTRATE: il Generale Maggiore sostituisce Ruffini, la nomina ufficiale è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:35:00 GMT)

