Donald Trump si esalta per la Space Force : "È giunto il tempo di scrivere il prossimo grande capitolo nella storia delle forze armate, di prepararci al prossimo campo di battaglia nel quale il migliori e i più coraggiosi tra gli americani saranno chiamati a prevenire e sconfiggere una nuova generazione di minacce alla nostra nazione"Non è l'inizio di un film di fantascienza, ma una parte del discorso fatto da Mike Pence, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, che ha annunciato ...

La Space Force di Trump è un colpo all'economia spaziale russa : Roma. "Make Space program great again", aveva detto un anno fa il vicepresidente americano Mike Pence dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral. E giovedì al Pentagono è stato lui ad annunciare una ...

Spazio : dai satelliti agli asteroidi - ecco di cosa si occuperebbe la Space Force di Trump : L’amministrazione Trump ha annunciato l’ambizioso piano di introdurre una nuova Space Force come sesto ramo dell’esercito americano entro il 2020. La proposta ha già suscitato diverse opposizioni e potrebbe aver bisogno dell’approvazione del Congresso. Trump ha fortemente sostenuto l’idea della creazione di un servizio militare focalizzato sullo Spazio che abbia la stessa importanza dell’Air Force e dell’esercito e il Vicepresidente Mike Pence ...

Gli Stati Uniti annunciano la loro "Space Force" : Gli Stati Uniti alla conquista dello spazio con un nuovo corpo militare di marines stellari. Ecco la volontà e la decisione presa dall' amministrazione Trump , che ha annunciato stamane la creazione ...

Space Force : lo Starship Troopers dell’era Trump : Fino ad oggi le decisioni prese dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’interno del suo programma presidenziale denominato “Make America Great Again” sono state accolte qui in Europa tra l’indignazione e l’incredulità. Oggi a questi due sentimenti se ne è aggiunto un altro che sta precisamente nel mezzo degli altri due, con una forte dose di “LOL” nonché rimembranze di film di culto come Starship ...

Space Force - con Trump “Guerre Stellari” diventa realtà : gli USA lanciano il nuovo ramo dell’esercito per “dominare nello Spazio” : Il vicepresidente Usa Mike Pence ha presentato ieri al Pentagono l’ambizioso piano degli Stati Uniti per creare già quest’anno un comando militare dedicato allo spazio e stabilire cosi’ una “Space Force” come sesto ramo dell’esercito americano. Pence ha fatto riferimento ai progressi che i potenziali avversari stanno facendo: “Proprio come abbiamo fatto in passato, gli Stati Uniti affronteranno le nuove ...

Trump prepara le Guerre Stellari : «Avanti tutta con la Space Force!» : Il vicepresidente Usa conferma il varo della nuova «armata dello Spazio» per i Marines. E sui canali della campagna Trump 2020 spunta il concorso per scegliere il logo

Usa : vicepresidente Pence annuncia creazione della Space Force come sesto ramo dell'esercito per il dominio dello spazio : ... e anche per questo alcuni funzionari all'interno del mondo militare e della sicurezza nazionali si oppongono fermamente all'idea. La proposta avrebbe comunque anche bisogno dell'approvazione del ...

USA. Pentagono. I primi passi della Space Force : Il dominio militare nello spazio torna ad essere una delle priorità americane. Infatti, dopo l’annuncio ufficiale dato da Donald Trump il 18 giugno, il Dipartimento della Difesa americana inizia le prime manovre per l’istituzionedella sesta forza armata statunitense: la Space Force. La funzione di questonuovo ramo dell’esercito sarà di implementazionedelle operazioni militari nello spazio. Il Pentagono ha sostenuto di voler realizzare nel breve ...

Trump vuole conquistare lo Spazio. E per farlo ha pronta una Space force : Donald Trump ormai è convinto di creare una “forza spaziale” come una nuova branca delle forze armate statunitensi per sostenere il predominio americano nello Spazio. Il presidente che pianifica un ritorno sulla Luna e una missione su Marte, vuole superare la Cina e la Russia nella corsa allo Spazio. L’idea, seppur eclettica, ha provocato una serie di parodie sul web. “Lo Spazio è un dominio proprio come la terra, l’aria e il ...