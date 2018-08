La Sampdoria trova l' erede di Torreira | dall' Amburgo arriva Ekdal

Calciomercato : la Sampdoria trova l’erede di Torreira - arriva Ekdal : Calciomercato – La Sampdoria ha trova to l’erede di Lucas Torreira : è lo svedese Albin Ekdal che il club blucerchiato ha prelevato dall’Amburgo. Restano da limare, per perfezionare l’operazione da 2 milioni, bonus compresi, solo pochi dettagli. Ekdal e’ atteso in Italia nelle prossime ore, il centrocampista della nazionale svedese potrebbe arriva re gia’ domani. Per Ekdal che saluta la Germania dopo tre ...

Napoli - Tonelli vicino all'addio : trovata la formula con la Sampdoria : Lorenzo Tonelli , come scrive il Corriere dello Sport , è ormai ad un passo dal vestire la maglia della Sampdoria che è in netto vantaggio su Bologna, Chievo e Cagliari . A facilitare l'operazione sono gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e ...

Calciomercato Sampdoria - si lavora per trovare il sostituto di Zapate : gli ultimi aggiornamenti : Il club blucerchiato è al lavoro per regalare a Giampaolo il sostituto di Zapata, l’obiettivo è quello di arrivare a Defrel Partito Zapata con destinazione Atalanta, la Sampdoria lavora per individuarne il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Gregoire Defrel, attaccante che non ha trovato spazio alla Roma. Il club del presidente Ferrero conta di arrivare al giocatore francese, provando a convincere i giallorossi a ...