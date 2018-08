La Procura di Firenze scrive all’Unicef | ‘Denunciate i fratelli

FIRENZE - SOLDI UNICEF SU CONTI DEL COGNATO DI RENZI?/ Inchiesta su Andrea Conticini : Procura chiede rogatoria : Renzi, pm "milioni per Africa su CONTI del COGNATO Andrea CONTIcini". Ultime notizie FIRENZE, Inchiesta choc: ex premier replica, "querelo chi mi accusa"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:01:00 GMT)

Derivati Mps - Procura generale di Firenze impugna l’assoluzione di Mussari - Vigni e Baldassarri : Contro l’assoluzione della corte d’appello di Firenze la procura generale, con il sostituto Vilfredo Marziani, ha presentato ricorso in Cassazione. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Il 7 dicembre per gli ex vertici di Mps Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassarri era stato dichiarato un verdetto di non colpevolezza rispetto all’accusa di ostacolo alla vigilanza di Bankitalia. Cuore del processo la ristrutturazione ...

Mostro di Firenze : il Procuratore aggiunto Luca Turco rianalizza tutto da capo : Il magistrato e procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco ha deciso di ricominciare da capo e di non tralasciare niente circa il caso del Mostro di Firenze [VIDEO], l'uomo che ha ucciso per l'ultima volta nel settembre del 1985 vicino a San Casciano Val di Pesa. Tra il 1968 e il 1985 furono 16 le vittime del Mostro seriale ed erano per lo più giovani coppie appartate nelle campagne fiorentine. Un caso che sconvolse l'Italia e che ha visto le ...