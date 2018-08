La Polizia di Stato coordina un servizio straordinario di contrasto all' abusivismo

Ruba furgone - scappa ma entra per errore in caserma Polizia : arrestato : Ruba furgone, scappa ma entra per errore in caserma Polizia: arrestato E’ successo a Napoli: all'alt impostogli dai poliziotti presenti al corpo di guardia, ha anche tentato di invertire il senso di marcia per scappare, urtando i poliziotti che volevano fermarlo Parole chiave: ...

Ruba furgone - scappa ma entra per errore in caserma Polizia : arrestato - : E' successo a Napoli: all'alt impostogli dai poliziotti presenti al corpo di guardia, ha anche tentato di invertire il senso di marcia per scappare, urtando i poliziotti che volevano fermarlo

Incendio tangenziale Bologna - la telefonata concitata alla sala operativa della Polizia : “C’è stato un incidente enorme - un’autocisterna è in fiamme” : La polizia ha diffuso un primo audio delll’incidente che si è verificato ieri a Bologna, dove sul raccordo della A14, all’altezza di Borgo Panigale, un tamponamento ha causato un Incendio che ha provocato un morto e un centinaio di feriti. La conversazione è tra la sala operativa della questura di Bologna e il poliziotto Riccardo Muci, fra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, poco prima dell’esplosione della cisterna: “Per caso ...

Al via le prenotazioni del Calendario della Polizia di Stato 2019 : ... come ormai consuetudine destinato al Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, andrà a sostenere il progetto "Yemen", Paese teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo e dove oltre 22,2 ...

Torna a casa ubriaco e picchia la convinvente - arrestato dalla Polizia : Ha picchiato la convivente davanti al figlio di 10 anni, avuto da una precedente relazione, e alla bambina di 3, loro figlia. N.C., 23enne pregiudicato, in evidente stato di alterazione e ubriaco, è ...

Polizia di Stato : #Accettaunconsiglio : I responsabili della Polizia di Stato, in previsione della odierna giornata che si pensa possa essere intensa dal punto di vista degli spostamenti delle persone lungo le diverse arterie viarie dell'...

A Taormina - la Polizia di Stato ha arrestato un senegalese di 41 anni : Un'ordinaria attività di controllo del centro Taorminese condotta con l'ausilio della Polizia Locale ha portato i poliziotti del Commissariato di P.S., nella giornata di ieri, all'arresto di un ...

Cagliari - assessore Pd contestato dai lavoratori : “Buffone - esci dall’auto”. Scudo di Polizia e carabinieri per centinaia di metri : L’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Luigi Arru, ha lasciato a tarda notte, tra giovedì e venerdì 3 agosto, il palazzo del Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, scortato dalle forze dell’ordine. Arru, in quota Partito democratico, era stato destinatario di numerose mozioni sulla “grave situazione della sanità sarda“, di una sul suo “immediato allontanamento della Giunta”, e infine una sull’Aias, ...

Pordenone - aggredisce autista bus e accoltella carabiniere/ Ultime notizie - arrestato : era già noto a Polizia : Pordenone, aggredisce autista bus e accoltella carabiniere: arrestato uno straniero del Burkina Faso. Ultime notizie, un mese fa era stato processato per lesioni aggravate e violenza(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 15:37:00 GMT)

Italiani scomparsi in Messico : arrestato un uomo/ Ultime notizie : membro di un cartello avrebbe pagato Polizia : Italiani scomparsi in Messico: arrestato un uomo appartenente al cartello Nueva Generacion. Ultime notizie: avrebbe pagato la polizia per farli sparire(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:42:00 GMT)

Italiani scomparsi in Messico - arrestato un uomo : avrebbe pagato la Polizia per farli sparire : Secondo il procuratore federale Jose Guadalupe Rodriguez Castillo avrebbe fatto da intermediario per consegnare i tre napoletani al cartello di Jalisco: dei tre non si hanno più notizie dal 31 gennaio

Anche Gianni Morandi nel video contro l’abbandono degli animali della Polizia di Stato : Compare Anche Gianni Morandi nel video contro l'abbandono degli animali della Polizia di Stato, realizzato per la sensibilizzazione al tema che si fa drammaticamente attuale nel periodo estivo. Nella clip condivisa dalla pagina ufficiale compaiono Anche gli attori Chiara Baschetti e Michele Rosiello, che con Morandi hanno partecipato alla fiction L'Isola di Pietro, che nel mese di settembre riparte con la nuova stagione dopo il successo del ...

Milano : un anno di stalking contro la ex - arrestato dalla Polizia : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 52 anni che non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna ed era diventato il suo stalker. Il 52enne la seguiva, aggredendola spesso davanti al figlio, ai vicini di casa e ai colleghi di lavoro. La situazione era diventata a tal punto insostenibile che la donna viveva in uno stato di ansia costante, senza riuscire a dormire la notte. La denuncia ...

L'Estate Sicura della Polizia di Stato tra arresti - denunce e sequestro di droga : PRIMAPRESS, - ROMA - Continua l'operazione 'Estate Sicura' della Polizia di Stato in tutta Italia. Messi in campo 688 equipaggi, pari a 1.634 dipendenti: 33.049 i veicoli controllati.Le persone ...