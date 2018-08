La notte migliore per vedere le stelle cadenti

The Purge - tutti i film : dalla migliore alla peggiore “notte del Giudizio” : Nell’ampio capitolo degli spin-off e dei sequel, non poteva mancare La prima notte del giudizio, ultima pellicola – uscita giovedì 5 luglio – della saga The Purge. Di fatto, si tratta però di un prequel, poiché racconta le origini dello Sfogo, modalità di ‘purificazione’ dalla rabbia e dalla violenza al centro del franchising. Il franchise The Purge è piuttosto recente: il primo film è del 2013, ma quello che poteva ...