“La natura aperta di Android è la causa della sua endemica tendenza alla vulnerabilità”

“La mia vera natura…”. Amanda Lear - dopo decenni di voci ora è lei a parlare : Staranno fischiando le orecchie a Barbara d’Urso in queste ore. La Dottoressa Giò, mentre si trova sul set della fiction e prima di iniziare a lavorare per la nuova stagione di Domenica Live e Pomeriggio 5, deve incassare le pesanti critiche di chi, il mondo dello spettacolo, se lo è divorato quando era più giovane. Parliamo niente poco di meno che di Amanda Lear: l’attrice e cantante francese, che intraprese la carriera come ...

Tour de France - Froome pronto per il trittico delle Alpi : “La montagna è il nostro elemento naturale” : Chris Froome commenta l’andamento del Tour de France 2018, il britannico non vede l’ora di mettersi alla prova nelle prossime tappe della Grande Boucle Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. Da domani, invece, i ciclisti si preparano per il trittico delle Alpi. Tra gli altri ...

Sonia Bruganelli : “La fedeltà fisica è innaturale ma… Se ho avuto fantasie lesbo? Sognare non costa nulla” : Sonia Bruganelli sembra fare di tutto per scrollarsi di dosso l’etichetta di moglie di Paolo Bonolis. E’ costantemente su Instagram dove fa discutere per l’ostentazione della ricchezza familiare, per l’esibizione delle sue vacanze dorate ma anche per qualche scivolone sui soldi (“Che ci faccio con 30 euro?” aveva detto con tono snob davanti al bancomat). “Per me è un gioco. È puro divertimento. La realtà ...

