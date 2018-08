La mia bella famiglia italiana film stasera in tv 11 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: VIDEO Bonucci: 'Ritorno difficile da pensare ma bello da realizzare. La Juve è casa mia, sono felice' ?… - forumJuventus : VIDEO Bonucci: 'Ritorno difficile da pensare ma bello da realizzare. La Juve è casa mia, sono felice' ?… - gualtierieurope : Oggi su @repubblica bella intervista a @LulaOficial. Sono contento di averla propiziata consegnandogli le domande d… - m_hunziker : Ma ciao!!! Oggi ho fatto truccare la mia mamma dalla mitica Laura Barenghi!!! Ma quant’è bella? Shootingday! ??????… -

(Di sabato 11 agosto 2018) La miaè ilin tv oggi sabato 112018 in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:25. La pellicola è diretta da Olaf Kreinsen e ha come protagonistia Alessandro Preziosi. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV La miain tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2014 REGIA: Cecilia Calvi, Olaf Kreinsen CAST: Alessandro Preziosi, Tanja Wedhorn, Elmar Gehlen, Peppino Mazzotta, Patrick Mölleken, Nunzia Schiano, Michele De Virgilio, Chiara Paoli, Karin Proia DURATA: 90 Minuti La miain tv:Paolo (Alessandro Preziosi) vive da vent’anni in Germania, dove è emigrato in gioventù alla ricerca di una sistemazione e dopo morte del padre avvenuta in circostanze non ancora chiarite. Un ...