La mania dei bagni | con multa | nella Fontana di Trevi

Romania - proteste contro il governo : sale a 440 il bilancio dei feriti : I manifestanti hanno chiesto le dimissioni dell'esecutivo accusato di corruzione. Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha così commentato l'esito violento del corteo: "Condanno fermamente il brutale ...

Germania - tolto il divieto dei simboli nazisti nei videogiochi : Cade un divieto importante nel mondo dei videogiochi. In Germania era assolutamente vietato per qualsiasi videogiochi riprodurre simboli anche vagamente riconducibili a 'organizzazioni incostituzionali', con chiaro riferimento al ...

Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania - Irlanda - Svezia e Belgio : venerdì 10 agosto la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair dovrà cancellare 146 voli tra quelli in programma da e per l’Irlanda, la Svezia e il Belgio e altri 250 voli da e per la Germania, a causa di una The post Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania, Irlanda, Svezia e Belgio appeared first on Il Post.

Ryanair - venerdì sciopero dei piloti anche in Germania : La Berlino, 8 ago., askanews, - La compagnia low cost Ryanair ha annunciato oggi l'annullamento di 250 voli da e per la Germania dopo che i piloti tedeschi hanno annunciato l'adesione allo sciopero ...

Ryanair - il 10 agosto sciopero dei piloti anche in Germania - : Lo stop si aggiunge a quello annunciato in Svezia, Irlanda e Belgio. La mobilitazione rientra nell'ambito di una vertenza sulle condizioni salariali e di lavoro che riguarda tutta Europa. Migliaia i ...

Germania - si deteriora la fiducia dei consumatori : Sul sentiment degli investitori pesano i timori che la disputa commerciale tra Stati Uniti e la Cina possa avere conseguenze anche sulla prima economia europea. Il dato, reso noto dal GFK Institute, ...

F1 - Hamilton under investigation dopo il Gp di Germania : ecco la decisione dei commissari di gara : I commissari di gara hanno deciso di non punire Lewis Hamilton per aver tagliato la linea bianca che delimita la pista dalla pit-lane La decisione dei commissari di gara è arrivata, Lewis Hamilton non è stato sanzionato per aver tagliato la linea bianca che delimita la linea pit-lane dalla pista. Una scelta arrivata dopo poco più di un’ora dall’audizione del pilota britannico, convocato alle ore 18 per aver ...

F1 – Hamilton euforico - finlandesi… glaciali : le parole dei protagonisti del Gp di Germania : Le sensazioni dei protagonisti del Gp di Germania al termine della gara di Hockenheim: Hamilton su di giri, non troppo entusiasti i finlandesi Un Gp di Germania che lascia l’amaro in bocca in casa Ferrari: Sebastian Vettel ha detto addio a quella che sarebbe potuta essere una vittoria speciale, a pochi giri dal termine del suo Gran Premio di casa, a causa di un errore che lo ha portato fuori pista. Ne ha quindi subito approfittato ...

Germania - da Götze e Schürrle fino a Höwedes. La caduta dei campioni del mondo : Ha deluso anche Zieler, diventato campione del mondo a 25 anni. Nel 2016 è retrocesso con l'Hannover, ha provato a rilanciarsi con il Leicester ma ha fallito anche lì. Da ter-Stegen a Leno e Trapp ...

F1 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Il computo dei tempi. Ferrari all’inseguimento di Red Bull e Mercedes : C’è ancora la Red Bull davanti a tutti nelle prove libere del GP di Germania. La seconda sessione ha visto Max Verstappen chiudere col miglior tempo, un 1’13″085 sotto il record della pista stabilito da Michael Schumacher anni fa. La Mercedes insegue vicinissima, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre la Ferrari paga due decimi con Sebastian Vettel e tre con Kimi Raikkonen. La classifica del tempi delle prove libere 2 del ...

F1 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Il computo dei tempi. Ferrari… : Daniel Ricciardo timbra il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania, undicesima tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro su 1’13″525, precedendo di 4 millesimi Lewis Hamilton e di 18 centesimi il compagno di squadra Max Verstappen. Alle loro spalle poi la Ferrari di Sebastian Vettel e i due finlandesi Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Di seguito ...

Germania - la Cassazione : i genitori possono “ereditare” il profilo Facebook dei figli : Per il giudice federale il diritto di ereditare viene prima della privacy: gli eredi devono avere accesso agli account social dei deceduti