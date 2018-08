La mamma | arrestata per un bicchiere di vino | è libera di lasciare Dubai | È finita

huffingtonpost

(Di sabato 11 agosto 2018) Ellie Holman potrà tornare a casa e riabbracciare i figli. La dentista inglese, incarcerata per tre giorni ain compagnia della figlia di 4 anni per aver bevuto undi, ha ricevuto le scuse del governo, che le pagherà il volo di rientro a casa. Non dovrà affrontare nessuna accusa."Non posso credere che sia. Quando ho ricevuto la chiamata in cui venivo avvisata di esseredi poter andare, sono rimasta sotto shock", ha raccontato Ellie al Daily Mail, "Mi era stato detto che dovevo prepararmi a un lungo soggiorno ae a una condanna al carcere. L'uomo al telefono si è scusato per la condotta del funzionario che imposto a me e mia figlia Bibi quelle condizioni. Ho sentito come se un peso si sciogliesse nel petto. No vedo l'ora di lasciarmi tutto questo alle spalle".Lazione della dottoressa Holman è arrivata ...