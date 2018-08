La magia delle stelle cadenti Visibili un centinaio all' ora

laprovinciadilecco

: La magia delle sospensioni della GS. Si viaggia, forte, con solo 3 ruote. Da sempre Citroen è sinonimo di hi-tech. - citroenitalia : La magia delle sospensioni della GS. Si viaggia, forte, con solo 3 ruote. Da sempre Citroen è sinonimo di hi-tech. - nunziodabbruzzo : @lucacarboni rileggendo 'Autoritratto'... La favola delle stelle... Una magia... Grande! #siamolestelledelcielo… - VW_4_VW : RT @citroenitalia: La magia delle sospensioni della GS. Si viaggia, forte, con solo 3 ruote. Da sempre Citroen è sinonimo di hi-tech. https… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Non è un dispetto. Ma ledel più osservato sciame meteorico dell'anno non raggiungono la massima attività nel corso della nottata in cui si organizzano su tutto il territorio nazionale ...