La magia del Locus Fest | Ben Harper | buon vino e masserie

(Di sabato 11 agosto 2018) Che cosa accade se durante la prima tappa del tuo nuovo tour sbagli un accordo di chitarra al termine di uno dei tuoi brani più famosi, cantato fino ad allora da più di 2mila persone all’unisono, che pendevano incantate dalle tue dita e dalle tue labbra? Niente: ti mordi le nocche, sbatti un paio di volte la testa al microfono, ti scusi e la rifai. «Avete pagato un mucchio di soldi per essere qui, la rifacciamo dall’inizio». Don’t Give Up On Me Now, Bennon lo fa, lui non molla davvero. È anche questa ladelival, l’ormai storica rassegna musicale della Valle d’Itria, Puglia, che quest’anno, dal 7 luglio all’11 agosto, ha trovato il suo picco d’incanto proprio nel concerto di Ben, il 9/08 (ma prima di lui c’erano stati anche Baustelle, Rodrigo Amarante e Cosmo). «I’ve never been anywhere more beautiful than this», ha ripetuto più volte il ...