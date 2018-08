La Lega Pro diffida la Figc | “Non può modificare il format della Serie B”

Abruzzo - per la Lega prima prova fuori dal centrodestra : Sia come sia, le elezioni regionali in Abruzzo, previste in autunno , la data non è ancora stata fissata, , meritano di essere messe sotto i riflettori della politica nazionali per quel che sta ...

Paolo Becchi - la profezia sulla fine del governo Lega-M5s : 'Vi spiego perché durerà a lungo' : Come in una sorta di sport estivo, l'esercizio più diffuso è quello di pronosticare la fine prematura del governo Lega-M5s. Pronostici che si scontrano con la realtà dei fatti, come racconta il prof. Paolo Becchi in un'...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I professionisti danneggiati da Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. I professionisti danneggiati da Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:12:00 GMT)

Berlusconi tenta Salvini : ‘Lega torni protagonista di un centrodestra organico’ : Silvio Berlusconi torna a far sentire la sua voce dalla Sardegna, dove si trova con la propria famiglia per una breve vacanza. Lo fa attraverso una nota ufficiale diramata dalle Agenzie di stampa. Il punto fondamentale della nuova comunicazione Berlusconiana è l’amo lanciato in direzione di Matteo Salvini [VIDEO], il leader della Lega che ha abbracciato Luigi Di Maio nel governo giallo-verde e, per questo, ritenuto ‘traditore’ del centrodestra ...

La Lega fa fuori Vito Armato in provincia di Trapani - ma lui ci prova per Marsala : Il cambiamento può avvenire è alla nostra portata adesso bisogna creare la giusta Performance Politica, strutturata e decisa. Siamo certi che troveremo la giusta sintesi perché tutto questo possa ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ “L’arma” per disinnescare la proposta Lega-M5s sugli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 agosto. “L’arma” per disinnescare la proposta Lega-M5s sugli assegni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 05:50:00 GMT)

Vaccini - proposta di legge M5s-Lega : 'Obbligo solo per emergenze sanitarie' : solo in caso di emergenze sanitarie si potranno adottare piani straordinari d'intervento con l' obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le ...

VACCINI - DDL M5S-Lega : "OBBLIGO SOLO PER EMERGENZA SANITARIA"/ Ultime notizie - ecco cosa prevede la proposta : VACCINI, Ddl Lega-M5s: "Obbligo SOLO per EMERGENZA sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Toscana - governatore Rossi : rapinato il padre 90enne/ Ultime notizie : Pd - "Lega - propaganda vergognosa" : rapinato il padre del governatore della Toscana, Enrico Rossi, nella sua casa di Pisa. Angelo Rossi, 90 anni, ha affrontato i malviventi fuggiti con un bottino da 5mila euro.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:31:00 GMT)

Veneto - la proposta della Lega : 'Bandiera con il leone a tutti nuovi nati' : Una bandiera con il leone di San Marco a ogni nuovo nato in Veneto, anche 'forestiero' ovvero figlio di immigrati, a spese della Regione per fare dei ragazzi i 'futuri alfieri della tradizione'. Un'...

Pensioni d’oro - la proposta Lega-M5S : “Tagliarne almeno 158mila sopra i 4mila euro netti per alzare minime e sociali” : Tagliare gli assegni previdenziali superiori ai 4mila euro netti e non siano ‘coperti’ dai contributi versati nell’arco della vita lavorativa. E, con i proventi, alzare le Pensioni minime e sociali portandole dagli attuali 450 euro mensili a quota 780. E’ quello che prevedono i disegni di legge presentati da Lega e M5s alla Camera e al Senato con doppia firma dei capigruppo gialloverdi. “Saranno almeno 158 mila i ...

Vaccini - la proposta di legge M5s-Lega : “Obbligo solo in caso di emergenza sanitaria. Sanzioni fino a 500 euro” : Vaccini obbligatori solo in caso di “emergenze sanitarie”. La proposta di legge “sull’obbligo flessibile”, a prima firma dei senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) e annunciata nelle scorse ore dalla ministra della Salute Giulia Grillo, prevede che solo in casi di emergenza “si potranno adottare Piani straordinari d’intervento con l’obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per ...

Lega - prove di maggioritario : rompe col centrodestra - soli alle elezioni in Abruzzo : alle prossime elezioni regionali in Abruzzo la Lega correrà da sola. "Chi ci ama ci segua" ha scritto su Facebook Giuseppe...

GROSSETO parco della Maremma Diciassettesima edizione per il Clorofilla film festival - promosso da Legambiente. : Prima delle proiezioni al tramonto, in un uliveto utilizzato senza allestimenti scenici, in programma presentazioni di libri, musica e spettacoli di teatro. Tra gli ospiti il cantautore Pino Marino ...