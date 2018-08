La Kyenge al campo rom Pioggia di insulti sul web

ilgiornale

: RT @BRN_BRTN: #CampiRom Una leggera differenza tra il campo #rom visitato da #Salvini e quello visitato dalla #Kyenge - pagliaro62 : RT @BRN_BRTN: #CampiRom Una leggera differenza tra il campo #rom visitato da #Salvini e quello visitato dalla #Kyenge - Giadaforevah : RT @BRN_BRTN: #CampiRom Una leggera differenza tra il campo #rom visitato da #Salvini e quello visitato dalla #Kyenge - doroteabe : RT @BRN_BRTN: #CampiRom Una leggera differenza tra il campo #rom visitato da #Salvini e quello visitato dalla #Kyenge -

(Di sabato 11 agosto 2018) Bufera social per Cécileche nei giorni scorsi ha pubblicato su Twitter alcune foto che la ritraggono in unrom."Oggi ho fatto visita alsinti di #Gallarate, dove ho incontrato una comunità viva, gioiosa e integrata", ha scritto l'europarlamentare Pd ed ex ministro per l'integrazione del governo Letta, "Alla demagogia di questi tempi si reagisce lottando per il diritto alla casa e per l"inclusione sociale: solo così si può costruire un futuro di coesione pacifica". Ad accompagnare il post quattro foto che la ritraggono - con un completo verde - mentre si intrattiene con gli abitanti del. Tra gli scatti anche un'immagine dellache abbraccia una donna e una in cui tiene in braccio un bimbo di pochi mesi.L'eurodeputata ha però scatenato i commentatori che - insorti - non hanno lesinato critiche (e qualche insulto), accusandola di fare "razzismo al ...