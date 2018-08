La dittatura della realtà

M5s - parte della stampa lo demonizza. Ma dittatura e fascismo non appartengono al Movimento : Risentimento è parola di moda e oggi è diventata – non senza forzature – un concetto chiave del dibattito giornalistico. Ezio Mauro su la Repubblica del 31 luglio parla, in modo manicheo, di “cultura del risentimento” individuandola nel governo gialloverde, anti-establishment, di destra e populista: “Quando non c’è una cultura di riferimento – dice – prevale la natura, il carattere, l’essenza delle ...