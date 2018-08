La curva statistica che sbugiarda i grillini Gli assegni più alti sono i più

ilgiornale

: @CafaroGiorgio @CottarelliCPI Ribadisco, se vuole sostenere che divorzio Tesoro-BI sia la causa dell'aumento del de… - fr_ncesco : @CafaroGiorgio @CottarelliCPI Ribadisco, se vuole sostenere che divorzio Tesoro-BI sia la causa dell'aumento del de… - glossanovi : @Bergamonews In statistica la distribuzione dell'intelligenza segue la curva gaussiana.È inevitabile che il 10% del… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Roma C'è un piccolo problema con il taglio delle pensioni d'oro. Il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato di volere "eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro netti per tutti coloro che non hanno versato i contributi". Ma il piano del governo rischia di fare esattamente il contrario. Decurtando le rendite sopra la soglia scelta come spartiacque del privilegio, il governo finirà per penalizzare proprio chi ha versato più contributi. O meglio, chi percepisce una pensione che già oggi corrisponde a quanti contributi. La stragrande maggioranza delle pensioni in essere, ha spiegato giorni fa al Giornale Giuliano Cazzola, è calcolata con il sistema retributivo. Cioècalcolate sulle ultime retribuzioni da lavoratore del pensionato. Vero che esiste uno squilibrio. Cioè una differenza tra quanto versato e quanto percepito. Nel complessocirca sei miliardi all'anno ...