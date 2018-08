lastampa

: - Peleo59 : - IzzoEdo : RT @francescobei: Kessler: “Io, magistrato anti-frode, sacrificato in un’operazione di “pulizia” politica” @LaStampa - codeghino10 : RT @francescobei: Kessler: “Io, magistrato anti-frode, sacrificato in un’operazione di “pulizia” politica” @LaStampa -

(Di sabato 11 agosto 2018) Con una storia professionale come la sua, Giovannitutto si sarebbe aspettato tranne un benservito come quello che gli ha riservato Luigi Di Maio: «Quando ho sentito che mi definiva un trombato della politica, tra me e me ho pensato: ma il ministro sa di cosa parla? Sa di chi parla? Non mi lamentodell’avvicendamento che rientra tra gli even...