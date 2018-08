Juventus | infortunio per Benatia e De Sciglio

calcioweb.eu

(Di sabato 11 agosto 2018)in campo questa mattina al JTC, per proseguire la preparazione in vista del campionato, il cui esordio è previsto esattamente fra una settimana a Verona. Ed è stato un allenamento intenso, durante il quale la squadra ha lavorato con la palla, in sessioni di 1vs1, 2vs2, 3vs3 e 4vs4. Domani sarà una giornata molto importante: allenamento al mattino e poi, nel primo pomeriggio, partenza per Villar Perosa per la tradizionale partitella “in famiglia”. Partitella alla quale non prenderanno partee De, a causa di un affaticamento muscolare. I due giocatori saranno però regolarmente presenti a Villar.L'articolopere DeCalcioWeb.