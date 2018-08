Juventus | CR7 pazzo d’amore | “Sognavo la Juve fin da bambino Ora vinciamo insieme”

CR7 lancia Juventus Tv - il nuovo canale alla Netflix : E ogni settimana novità dal mondo bianconero. Quanto costa? - L'abbonamento costerà 3.99 euro al mese, con la possibilità di sottoscrivere un pass annuale da 19.99. Agevolazioni per gli Juventus ...

Juventus - Cr7-Dybala : 'Un duo vincente' : TORINO - Che tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala fosse fin da subito nata un'intesa c'erano pochi dubbi. Le foto degli allenamenti e i video che nei giorni scorsi la Juventus aveva quotidianamente ...

Juventus - spesa dal Real Madrid : arriva Javier Santamaria - ex fisioterapista di CR7 : spesa DAL Real Madrid- Continua la spesa della Juventus dal Real Madrid. Dopo Cristiano Ronaldo, e il chiaro interesse per Marcelo, la società bianconera ha messo a segno il colpo targato Javier Santamaria. Come riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, l’ex fisioterapista del Real Madrid e di CR7 è già a lavoro alla Continassa. […] L'articolo Juventus, spesa dal Real Madrid: arriva Javier Santamaria, ex ...

Juventus - 600 uomini per vigilare su CR7 a Villar Perosa : ... il sindaco di Villar Perosa , per seguire gli ultimi lavori affinché tutto sia pronto domenica, quando il paese sarà al centro del mondo bianconero, e non solo, con la prima uscita pubblica di ...

I tifosi e Douglas Costa lanciano la super Juventus : 'Con CR7 tutto è possibile' : ...//t.co/eFjooQrYuE #ForzaJuve pic.twitter.com/3FQM9Aoldb - JuventusFC, @Juventusfc, 8 agosto 2018 IL FEELING CON ALLEGRI - Felice della Juve , 'ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho ...

Juventus - nuovo affondo per Marcelo : CR7 va in pressing sul brasiliano : nuovo affondo PER Marcelo- La Juventus non molla Marcelo e si prepara ad un nuovo affondo a circa 10 giorni dalla fine del mercato. Un assalto che potrebbe essere concretizzato grazie anche al pressing sul brasiliano da parte di Cristiano Ronaldo. Come evidenziato da “SportMediaset“, il campione portoghese, grande amico del terzino del Real Madrid, […] L'articolo Juventus, nuovo affondo per Marcelo: CR7 va in pressing sul ...

Juventus - senti Douglas Costa : “CR7 primo ad arrivare all’allenamento - ultimo ad andarsene” : CR7 primo AD arrivare ALL’ALLENAMENTO- Douglas Costa è rimasto totalmente sorpreso dalla professionalità e dedizione al lavoro di Cristiano Ronaldo. sentirne parlare è un discorso, constatarlo con i propri occhi, un altro. L’esterno brasiliano ha colto l’occasione per sottolineare un particolare retroscena: “Cristiano Ronaldo è pazzesco. E’ il primo ad arrivare all’allenamento e l’ultimo ad ...

Juventus - i dubbi di Pjanic : rinnovo e CR7 ma l'Europa chiama : TORINO - Sono i dubbi che vorrebbero avere tutti: da una parte rimanere alla Juventus, con un nuovo e più remunerativo contratto, lottando per la Champions League al fianco di Cristiano Ronaldo; dall'...

Juventus - fine della tournèe : ora il rientro a Torino dai Nazionali. Primo gol per CR7 -VIDEO- : Primo GOL PER CR7- fine della tournèe americana per la Juventus e rotta verso Torino dove i bianconeri si aggregheranno ai Nazionali orfani solamente di Mandzukic e Matuidi. Il gruppo i ricompatterà entro questo fine settimana, poi tutti saranno a disposizione di Allegri in vista dell’inizio di stagione. Una tournèe americana che ha evidenziato un […] L'articolo Juventus, fine della tournèe: ora il rientro a Torino dai Nazionali. ...

Juventus - partitella alla Continassa per i nazionali : arrivano i primi gol di CR7 e Dybala : Dopo quindici giorni in America per la Juve è il momento di tornare in Italia. I bianconeri, infatti, dopo la sfida contro il Real Madrid sono partiti per tornare in patria: adesso i giocatori della Juventus che sono stati in tournée godranno di qualche giorno di relax mentre i nazionali continueranno a lavorare alla Continassa, il gruppo si ricompatterà l'8 agosto e da quel giorno inizierà il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato. ...

Juventus - Chiellini : 'CR7? Avevamo bisogno di una scossa. Dispiace per l'addio di Caldara' : "L'entusiasmo positivo è ben accetto, ne Avevamo anche bisogno " ha dichiarato Giorgio Chiellini sull'arrivo del portoghese a Sky Sport - Il gruppo, dopo tanti anni, aveva bisogno di una scossa e l'...

Juventus - Allegri non sta più nella pelle : "CR7? Non vedo l'ora di allenarlo" : ... 'CR7? Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi'. La rosa della Juventus è già completa così ma in realtà il mercato bianconero non è ancora terminato: se dovesse ...

Juventus - Allegri : "Sarà un piacere allenare CR7. Mercato? Già competitivi" : ... "Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi". ritorni e nuove scoperte - Chi invece ha da poco fatto il suo ritorno è Leonardo Bonucci: "Col suo arrivo sono in ...

CR7 e Dybala tra i tifosi - che entusiasmo in casa Juventus : Tra campo e calciomercato, giornate decisamente roventi in casa Juventus . I tifosi bianconeri sono pronti a riabbracciare Leonardo Bonucci che torna a Torino un anno dopo il suo trasferimento al ...