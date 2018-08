Juve | Ronaldo | ' Speravo di giocare un giorno in bianconero' Via al nuovo canale

Juve - Ronaldo ha scelto Dybala : Cristiano Ronaldo 'ha scelto ' Paulo Dybala . Come scrive La Gazzetta dello Sport , CR7 regala parole al miele per il compagno più giovane della Juve ntus : in soli dieci giorni l'argentino sembra diventato un vero pupillo per il portoghese.

Ronaldo lancia Juve ntus Tv e manda in visibilio i tifosi : “sognavo questa squadra” : Juventus TV, il nuovo canale ufficiale del club bianconero, è lancia to da Cristiano Ronaldo . “Sono felice, sognavo di giocare nella Juve già quando ero bambino. Ora sono qui, tutto è bellissimo: sono pronto e preparato per vincere trofei. Mi sento molto bene. E’ andato tutto bene, le visite sono andate bene. Le persone presenti allo stadio, i tifosi , le persone al centro sportivo… tutti mi hanno accolto nel migliore dei modi, quindi sono ...

Juventus : tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala c'è grande intesa : La Juve, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per prore la sua marcia di avvicinamento in vista dell'esordio in campionato. Le sedute che i bianconeri stanno svolgendo in questi giorni sono fondamentali per i giocatori per trovare la giusta intesa e per oliare i meccanismi di gioco, con lo staff della Juventus che si sta concentrando soprattutto sui nuovi acquisti per permettere loro di inserirsi al meglio e soprattutto nel minor tempo ...