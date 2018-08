Juve | Ronaldo ha scelto Dybala

Ronaldo - voglio aiutare Juve a vincere : ANSA, - TORINO, 11 AGO - "Essere in forma, aiutare la squadra, vincere trofei": Cristiano Ronaldo sintetizza così, in una intervista al nuovo canale web della Juventus, gli obiettivi della sua prima ...

C.Ronaldo 'Speravo di giocare con Juve' : Quando ho scelto la Juve? E' stato facile, è il club più importante d'Italia e tra i migliori al mondo. Ringrazio i tifosi. Darò il massimo e sono certo che vinceremo titoli insieme".

Cristiano Ronaldo : 'Juventus la scelta giusta. Vinceremo insieme' : È delle squadre più importanti al mondo e sono felice perché tutto l'ambiente, i tifosi e la gente che viene al campo sono stati molto gentili con me' . Continua a leggere per scoprire le altre ...

Ronaldo lancia Juventus Tv e manda in visibilio i tifosi : “sognavo questa squadra” : Juventus TV, il nuovo canale ufficiale del club bianconero, è lanciato da Cristiano Ronaldo. “Sono felice, sognavo di giocare nella Juve già quando ero bambino. Ora sono qui, tutto è bellissimo: sono pronto e preparato per vincere trofei. Mi sento molto bene. E’ andato tutto bene, le visite sono andate bene. Le persone presenti allo stadio, i tifosi, le persone al centro sportivo… tutti mi hanno accolto nel migliore dei modi, quindi sono ...

Ronaldo : 'Sognavo la Juve fin da bambino. Scelta facile è la più forte d'Italia. Primo gol? Sono già pronto' : La Juve è il club più importante in Italia, uno dei migliori del mondo. E' stata una Scelta facile, perché la Juve è un club incredibile'. LA STANDING OVATION - 'I tifosi dopo la rovesciata? E' stato ...

Cristiano Ronaldo show per il lancio di Juventus TV : “la standig ovation - la mia scelta ed il primo gol… vi dico tutto!” : Juventus TV è il nuovo canale ufficiale del club bianconero, partito col botto con un’intervista a Cristiano Ronaldo Juventus TV, il nuovo canale ufficiale del club bianconero, parte subito con l’intervista all’uomo più rappresentativo della rosa di Max Allegri: Cristiano Ronaldo. “Sono felice, sognavo di giocare nella Juve già quando ero bambino. Ora sono qui, tutto è bellissimo: sono pronto e preparato per vincere ...

Cristiano Ronaldo : "Sognavo la Juve fin da bambino. Sono felice e pronto a vincere" : Il portoghese: "Quella standing ovation dopo la rovesciata alla Stadium mi ha lasciato senza parole"

Cassano : 'Scudetto alla Juve fino al 2022. Cristiano Ronaldo farà 40 gol' : CR7 alla Juve, chi ha fatto l'affare? "Ovviamente i bianconeri, se prendi il secondo miglior giocatore al mondo...". Il primo, secondo Antonio, resterà sempre Leo Messi : "Il più forte è lui, ma CR7 ...

Juventus : tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala c'è grande intesa : La Juve, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per prore la sua marcia di avvicinamento in vista dell'esordio in campionato. Le sedute che i bianconeri stanno svolgendo in questi giorni sono fondamentali per i giocatori per trovare la giusta intesa e per oliare i meccanismi di gioco, con lo staff della Juventus che si sta concentrando soprattutto sui nuovi acquisti per permettere loro di inserirsi al meglio e soprattutto nel minor tempo ...

Juventus - il curioso metodo-Rugani per fermare Cristiano Ronaldo in allenamento : Da ieri pomeriggio la Juve ha iniziato a mettere nel mirino la prima sfida del campionato 2018/2019. Infatti, i bianconeri da mercoledì hanno cominciato a lavorare con il gruppo al completo visto che si sono finalmente riuniti il gruppo dei nazionali e quello dei giocatori che hanno partecipato alla tournée americana, l'unico assente è Blaise Matuidi che è atteso a Torino nella giornata di venerdì. Dunque da ieri Massimiliano Allegri ha potuto ...

Juve - Cristiano Ronaldo : 'Con Dybala un duo vincente' Foto : Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala 'duo vincente'. L'attaccante portoghese promuove così la nuova coppia gol della Juventus postando su Twitter una Foto che lo ritrae con l'argentino mentre, tra il ...