Juve | decisi passi avanti per il rinnovo di Pjanic | gli aggiornamenti

Juventus - è fatta per Sturaro allo Sporting. L'assist decisivo è di... Viviano : Stefano Sturaro giocherà il prossimo campionato in Portogallo con lo Sporting Lisbona: affare chiuso in prestito oneroso dopo le tante trattative dell'estate con club inglesi. Cristiano Ronaldo è ...

Marotta e Paratici e il fratello del Pipita a Casa-Milan poi negli uffici Juve. Doppio vertice per Higuain : positivo - non decisivo. LIVE : Un'ora di colloquio fra i dirigenti della Juve e del Milan. Cifre e buonuscita. La trattativa procede. Poi lo scambio Bonucci-Caldara

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 ore : l’agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...

Napoli - Hamsik : 'Cina? Non è arrivata l'offerta giusta - ma Ancelotti decisivo! Juve? Non ci pensiamo' : Nel giorno del suo compleanno Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport , ringraziando i tifosi per l'affetto ma non solo. SUL MANCATO APPRODO IN CINA - ' Non è arrivata l'offerta giusta e sono rimasto . Per me non cambia niente, ho sempre dato il massimo per questa ...

Juventus - la decisione sull’amichevole di Villar Perosa e sulla presenza di Cristiano Ronaldo : Juventus a Villar Perosa? Il club ha preso una decisione sull’amichevole interna ed anche sulla presenza di Cristiano Ronaldo “La consueta amichevole della Juventus a Villar Perosa tra squadra A e B, potrebbe essere spostata a causa del dirompente effetto Cristiano Ronaldo”. Questa la notizia che nella serata di ieri ha preso il sopravvento in casa Juventus. La società, dopo un’attenta riflessione, ha preso una ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : ecco la decisione di Pogba : Sono ore calde per il Calciomercato della Juventus, dopo il colpaccio Cristiano Ronaldo in arrivo altre trattative in entrata ed uscita. Nel frattempo nuova bomba dalla Spagna, Pogba avrebbe deciso di tornare in bianconero, dopo “due anni tristi al Manchester United” l’intenzione è trasferirsi nuovamente in Italia. “L’operazione non e’ semplice – sottolinea Marca – pero’ la Juventus e’ il club in cui Pogba ha mostrato il suo ...

Juventus : ore decisive per Rugani al Chelsea : TORINO - Il Chelsea e Daniele Rugani hanno raggiunto l'accordo. Il difensore avrà un bell'incremento d'ingaggio in Premier League dove l'intesa è sulla base di 77 mila sterline a settimana, seguendo i ...

Calciomercato Juventus - il ritorno di fiamma e la decisione di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro in vista della prossima stagione, il club continua a muoversi per rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l’agente di Darmian, il calciatore potrebbe rappresentare una valida alternativa sia per la fascia destra che per quella sinistra. Nel frattempo Cristiano Ronaldo non parteciperà alla tournèe estiva ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo manda via Higuain : mercoledì incontro decisivo col Chelsea - ecco le cifre : L’arrivo di Cristiano Ronaldo spinge Gonzalo Higuain in direzione Chelsea: il bomber argentino mercoledì incontrerà i Blues, prima grande cessione nel Calciomercato della Juventus L’arrivo di Cristiano Ronaldo, presentato quest’oggi con la conferenza stampa ufficiale, ha aggiunto qualità e talento al reparto offensivo della Juvenuts. Un reparto in cui qualcuno è di troppo, e quel qualcuno risponde al nome di Gonzalo ...

Ronaldo - la prima conferenza stampa «La Juve? Decisione presa da tempo Io vecchio? Io diverso da tutti» : L’esordio del campione portoghese:« L’offerta della Juve? L’unica che ho ricevuto. So che la Champions è un trofeo che tutti vogliono vincere. E qui sarà una delle priorità»

Calcio - Ronaldo : "Juve decisione facile - presa da tempo" : Il personaggio. "E' stata una decisione che ho preso da tanto tempo: la Juve è uno dei migliori club al mondo, sceglierla è stato facile". Sono le prime parole di Cristiano Ronaldo da neobianconero, nella presentazione allo Juve Stadium. "La mia carriera è stata un sogno, ho vinto tutto. Ma sono ancora ...

Ronaldo - la prima conferenza stampa : «La Juventus? Una decisione che ho preso da tanto tempo» : ... innanzitutto specificando che era da molto che aveva pensato di venire Torino «È stata una decisione che ho preso da tanto tempo: la Juve è uno dei migliori club al mondo, sceglierla è stato facile».

Presentazione Cristiano Ronaldo - la decisione della Juventus è clamorosa : tifosi delusi! : Cristiano Ronaldo in arrivo a Torino, lunedì la Presentazione da parte della Juventus, ma non sarà affatto in grande stile Non ci sarà un evento aperto al pubblico allo Juventus Stadium per presentare Cristiano Ronaldo ai tifosi. Questa la decisione della società in merito all’arrivo del talento portoghese a Torino. Si è tanto parlato di un possibile maxi evento all’Allianz Stadium, ma la Juventus opterà per una semplice ...

Mercato Juve : Agnelli vola da CR7 - ore decisive per chiudere la trattativa : La trattativa che porterebbe Cristiano Ronaldo alla Juventus starebbe per giungere ad un momento chiave. Addirittura non si esclude che nei prossimi giorni il calciatore possa finalmente atterrare a Torino e presentarsi al popolo bianconero che ormai da settimane lo sta aspettando. Il cinque volte Pallone d'Oro, in attesa degli sviluppi, è in Grecia per trascorrere le vacanze estive insieme alla sua famiglia, compresa ovviamente la moglie ...