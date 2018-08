Juve | Benatia e De Sciglio affaticati

Villar Perosa - Juventus : non ci saranno Benatia e De Sciglio : TORINO - Juventus in campo questa mattina al JTC, per proseguire la preparazione in vista del campionato, il cui esordio è previsto esattamente fra una settimana a Verona. Ed è stato un allenamento ...

Sundas contatta la Juventus : Sturaro e Benatia per un top player : Il procuratore sportivo Alessio Sundas con il suo staff di collaboratori oggi ha contattato la Juventus per proporgli di fare da intermediario per le cessioni, o prestiti, dei cartellini del difensore ...

Diretta/ Juventus Real Madrid (risultato live 0-0) streaming video e tv : subito ammonito Benatia! (ICC 2018) : Diretta Juventus Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte a Landover(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 00:11:00 GMT)

Benatia - obiettivo Juve? Vincere tutto : ANSA, - TORINO, 4 AGO - "Abbiamo lavorato tanto e stiamo facendo una buona tournée; manca una partita importante per chiudere bene, poi torneremo a Torino". Medhi Benatia fa il punto sulla ...

Benatia : 'Juve - grande mercato : vogliamo vincere tutto' : ROMA - Il periodo più duro della preparazione è già alle spalle e adesso la Juventus inizia la discesa verso la gara d'esordio della stagione, il 18 agosto alle 18 contro il Chievo al Bentegodi. L'...

Juventus - Khedira e Benatia scherzano con Mandzukic : 'Ridi - sei in vacanza' : "Per favore sorridi almeno ora - ha scritto il tedesco, eliminato nella fase a gironi della Coppa del Mondo con la sua Germania -. Sei in vacanza", a cui si sono aggiunte poi le parole del centrale ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

Bonucci alla Juventus-Higuain al Milan/ Ultime notizie - maxi intreccio : coinvolti Caldara - Benatia e Pjaca : Bonucci alla Juventus-Higuain al Milan, Ultime notizie: intreccio di mercato tra le società. coinvolti anche Caldara, Bebatia e Pjaca.

Affari Milan-Juventus - spunta anche Benatia : le ultimissime! : Milan-Juventus, trattativa entrata nel vivo con Leonardo e Marotta che hanno avuto un incontro per valutare tutte le carte in tavola Asse Milan-Juventus caldissimo in queste ore. L’affare che potrebbe riportare Bonucci in bianconero è ben noto, con Leonardo e Marotta che stanno lavorando alle contropartite da inserire nella trattativa. Ebbene, si è parlato del possibile approdo in rossonero di Caldara, ma nelle ultime ore è ...

LIVE Bonucci alla Juventus - Caldara verso il Milan. No dei rossoneri a Benatia - anche Higuain-Pjaca nell'affare? : Bonucci-Juventus, la cronaca di martedì 24 luglio 23:30, Bonucci-Caldara si può fare. L'incontro di oggi Milan-Juventus , tra Leonardo, Marotta e Paratici, è stato interlocutorio. Due i nomi più ...