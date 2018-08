Jersey Shore | Snooki ha pubblicato il video del suo matrimonio ed è fantastico

USA : al via il progetto per scoprire se il New Jersey potrà avere il suo parco eolico offshore : Non si tratta del “Sottomarino Giallo”, ma il dispositivo giallo salpato da Atlantic City potrebbe contribuire al piano del New Jersey per sfruttare l’energia del vento dell’oceano. Orsted, compagnia danese che produce energia eolica, sta lanciando una boa per misurare il vento, le onde e le condizioni meteorologiche in un sito a 16 km da Atlantic City dove prevede un gruppo di turbine eoliche. Il progetto è ancora alle sue prime fasi e ...

Jersey Shore : Snooki ha raccontato come ha scoperto di essere stata adottata : "Era destino"

Jersey Shore : Deena Cortese è incinta - aspetta un figlio con il marito Chris : Mini polpetta in arrivo!