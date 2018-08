Jennifer Lopez non si ferma mai | allenamento anche in vacanza a Capri Ecco le trazioni

Dopo Positano e Capri tappa a Massa Lubrense : Jennifer Lopez a pranzo al ristorante 'Lo Scoglio' FOTO : Ancora una volta questo è segno che le bellezze della nostra terra attirano personaggi famosi da tutto il mondo.

I segreti di bellezza di Jennifer Lopez : Sono passati 16 anni da quando Jennifer Lopez cantava I’m still Jenny from the block, ricordando al mondo che nonostante il successo era ancora la stessa ragazza cresciuta nel Brox, e per la cantante, ora 49 anni, non sembra passato un giorno. Tre ex mariti, due figli e una carriera da invidiare, con un patrimonio di oltre 400 milioni, 80 milioni di dischi, 10 album all’attivo e oltre 30 pellicole, è una delle celebrità più influenti del ...

Jennifer Lopez a Capri si esibisce a sorpresa da Anema e Core : video in Let’s Get Loud sui tavoli : Jennifer Lopez a Capri regala un'esibizione a sorpresa alla taverna Anema e Core. La cantante ed attrice si trova in vacanza in Italia e negli scorsi giorni è stata avvistata sull'isola di Capri, intenta a godersi il meritato riposo estivo prima del lancio del suo nuovo film in America. Nelle sCore ore, le immagini di Jennifer Lopez a Capri hanno fatto il giro del mondo. L'artista si è esibita a sorpresa nella taverna Anema e Core regalando ...

Jennifer Lopez gossip : amore - vacanze e show a sorpresa a Capri | VIDEO : Le vacanze delle star portano, non di rado, notizie di gossip. Stiamo parlando di Jennifer Lopez che si trova in vacanza in Costiera Amalfitana. La famosa cantante non è in ferie da sola, ma l’accompagna il fidanzato Alex Rodriguez. La coppia non lesina post con scatti bollenti e VIDEO ai fan, poi all’improvviso accade l’imprevedibile, di che si tratta? vacanze d’amore in Costiera per Jennifer Lopez Atmosfera da fiaba, ...

Capri - sorpresa all'Anema e Core : canta Jennifer Lopez : di Mariano Della Corte Jennifer Lopez show alla Taverna Anema e Core , ieri notte, a Capri. La lunga notte della diva della pop music è iniziata ieri sera nel ristorante Villa Verde dove lo staff del ...

Jennifer Lopez : vacanze a Capri e concerto improvvisato in un locale VIDEO : Jennifer Lopez è a Capri: l’esibizione a sorpresa in un locale Jennifer Lopez è una cantautrice, attrice, ballerina, produttrice discografica e imprenditrice. J Lo è conosciuta ed amata da tutto il mondo ma per le sue vacanze estive ha scelto di andare in Italia. Dopo l’avvistamento a Positano e a bordo dello yacht di lusso […] L'articolo Jennifer Lopez: vacanze a Capri e concerto improvvisato in un locale VIDEO proviene da ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez - dolce vita a Capri : L’Italia è da sempre una buona idea per le celebrities d’Oltreoceano, che del nostro Paese adorano la cucina, il sole e i ritmi di vita più rilassati rispetto a quelli americani. Nelle stesse ore in cui si diffondeva la notizia di Bono Vox avvistato a Gallipoli, Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez svelavano via social la meta del loro buen retiro di mezza estate: Capri. Sbarcata dal tender di un mega yacht l’8 agosto, ...