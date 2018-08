Europei tuffi - Italia quarta : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Gli azzurri Noemi Batki e Maicol Verzotto hanno chiuso al quarto posto la finale dalla piattaforma 10 metri sincro agli Europei di tuffi a Glasgow. L'oro è andato ai russi ...

Moto2 - Bagnaia mette tutti in fila in Austria : splendida pole dell’Italiano davanti a Oliveira e Quartararo : Il pilota dello Sky Racing Team conquista la pole position del Gp d’Austria di Moto2, completano la prima fila Oliveira e Quartararo pole position per Pecco Bagnaia nelle qualifiche del Gp d’Austria di Moto2, il pilota italiano mette tutti in fila fermando il crono sull’1:29.409. Un tempo imbattibile per tutti i suoi avversari, costretti a cedere alla velocità del rider dello Sky Racing Team. Completano la prima fila ...

Rete 4 : W L'Italia e Quarta Repubblica i nuovi programmi di Gerardo Greco e Nicola Porro : Rete 4 è pronta a cambiare muta. Sarà settembre il mese della rivoluzione, grafica e tematica: con l'arrivo dell'abito fresco, si rinnovano infatti anche i contenuti, con la messa in onda di quattro nuove produzioni interne già dalla prima metà del prossimo mese.Tra le novità, i due programmi che occuperanno lo spazio della prima serata del lunedì e del giovedì, prima destinati alla trasmissione di Quinta Colonna di Paolo del ...

Softball - Mondiali 2018 : la settima giornata. Girone A ancora incerto - nel girone B Italia-Cina decide la quarta qualificata : Sei sono le nazionali certe di trasferirsi al ZOZO Marine Stadium di Chiba per la fase finale dei Mondiali di Softball 2018: nel girone A Porto Rico, Stati Uniti e Messico si sono già assicurate il pass, mentre il girone B ha visto in Giappone, Canada e Australia le tre nazionali che hanno anticipato il passaggio del turno. Nel girone A, resta da comprendere la situazione di Cina Taipei alias Taiwan, oggi vittoriosa per 9-7 sulle Filippine dopo ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia senza medaglie sugli staggi - doppietta Russia. Vince Klimenko - Iorio quarta davanti a Villa : Dopo aver vinto tre ori consecutivi e quattro medaglie sulle cinque a disposizione nelle prime tre gare, l’Italia juniores rimane giù dal podio per la prima volta agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. La Finale di Specialità alle parallele asimmetriche, infatti, non regala gioie alle azzurrine che rimangono a bocca asciutta, battute di pochissimo da avversarie leggermente più forti su questo attrezzo. Elisa Iorio (13.900, 5.9) e ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Italia quarta nei preliminari con la squadra. Nel pomeriggio Minisini-Flamini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...

Rete4 : Gerardo Greco conduce «W l’Italia» - Nicola Porro «Quarta Repubblica» : Gerardo Greco Il nuovo palinsesto di Rete 4 entrerà in rotazione già a partire da settembre. Gerardo Greco, Nicola Porro e Piero Chiambretti – nuovi volti del canale – debutteranno a pochi giorni di distanza in prime time, poi a fine ottobre toccherà a Roberto Giacobbo. Ecco, oltre alle date della messa in onda, i titoli dei loro programmi, che per la verità non brillano particolarmente per originalità. W l’Italia è il titolo ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia quarta. Campagna : “Miglioreremo - troppi sbagli in superiorità”. Di Fulvio : “Sconfitta utile verso le Olimpiadi” : L’Italia non è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di Pallanuoto maschile. Il Settebello si è dovuto inchinare al cospetto della Croazia per 10-8 nella finalina per il terzo posto. I ragazzi di Sandro Campagna hanno così concluso la rassegna continentale ai piedi del podio, mancando l’appuntamento con la gloria proprio come due anni fa. Il furto subito in semifinale contro la Spagna ha probabilmente ...

Giro d’Italia di handbike - alla quarta tappa trionfa Glisoni : Roccaraso accoglie con passione la quarta tappa del Giro d’Italia di hadbike, che ha visto arrivare per primo al traguardo Alberto Glisoni Domenica 22 luglio 2018 si è svolta a Roccaraso in Abruzzo la quarta tappa del Giro d’Italia di handbike. «Roccaraso ci ha riservato un’accoglienza spettacolare e l’organizzazione a cura del Pedale Sulmonese é sempre una garanzia di professionalità e successo. Il territorio ed il ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia prenota la quarta medaglia - Alessio Foconi in semifinale nel fioretto maschile : L’atleta azzurro ha conquistato il pass per la semifinale battendo il francese Lefort, niente da fare per Avola e Garozzo L’Italia si assicura una quarta medaglia ai Mondiali di Scherma di Wuxi. A conquistarla è Alessio Foconi che si qualifica per la semifinale nel fioretto individuale maschile grazie al successo per 15-8 sul francese Enzo Lefort. Eliminati ai quarti di finale Giorgio Avola, battuto 15-10 dallo spagnolo Carlos ...

Coppa Italia : arriva la quarta sostituzione nei supplementari : Il tabellone della Coppa Italia potrebbe proporre Milan-Napoli e Lazio-Inter e dall’altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta. Infatti sono i possibili

Suzuki JIMNY SAKIGAKE : la quarta generazione debutta in Italia con l’imperdibile web edition [FOTO e PREZZO] : La quarta generazione della Suzuki JIMNY debutta sul mercato Italiano con la web edition SAKIGAKE Da oggi è possibile prenotare online JIMNY SAKIGAKE, la web limited edition che segna il debutto della quarta generazione di JIMNY sul mercato Italiano. Suzuki propone sul web store in anteprima una serie limitata che anticipa l’arrivo del modello nelle concessionarie Suzuki. Realizzata in soli 20 esemplari numerati, JIMNY SAKIGAKE ha un ...

Chicago P.D. : dal 24 luglio in Tv su Italia 1 la quarta stagione : Il successo della serie tv Chicago Fire ha dato vita a vari spin-off quali, per citare i più famosi, Chicago Med e Chicago P.D.. Quest'ultima serialità potrà essere riscoperta da martedì 24 luglio su Italia 1 che trasmetterà per la prima volta in chiaro i 23 episodi della quarta stagione. Nuovi entusiasmanti appuntamenti quindi con i detective e con gli agenti della squadra poliziesca che si ritroveranno ad avere a che fare con ladri, assassini, ...