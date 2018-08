Italia | nel Pavese vive il gatto vivente più lungo del mondo

Atletica - Europei 2018 : l’Italia prova a stupire nella Maratona con Sara Dossena - Mazuronak davanti a tutte : L’Italia proverà a ricoprire un ruolo di outsider nella Maratona femminile degli Europei 2018 di Atletica leggera. Per le strade di Berlino proveremo a giocarci le nostre carte soprattutto con Sara Dossena che non vuole smettere di stupire dopo il sesto posto ottenuto lo scorso autunno a New York: l’ex triathleta è cresciuta davvero molto, sembra essere perfetta per i 42 km e nella capitale tedesca proverà a dire la sua con il sogno ...

Europei Nuoto 2018 – L’Italia non brilla nel team event di fondo - azzurri fuori dal podio : oro all’Olanda : Nel team event di Nuoto di fondo agli Europei, l’Italia non va oltre il quinto posto. Oro all’Olanda davanti a Germania e Francia L’Olanda vince la medaglia d’oro nel team event (4×1.25 km mixed) ai campionati Europei di fondo in corso nelle fredde acque (17,3 gradi) di Loch Lomond in Scozia. Il quartetto ‘orange’ ha chiuso in 52’35″0 davanti a Germania (52’35″6) e Francia ...

Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare - Italia1/ David Paul Graf nel cast del film (oggi - 11 agosto 2018) : Il film Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare va in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 agosto 2018, alle 19,30. Nel cast troviamo Steve Guttenberg, Bubba Smith, alla regia Jerry Paris.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:45:00 GMT)

Diletta Leotta ed il bagno nella notte di San Lorenzo - la giornalista ‘desiderio’ proibito di tutti gli Italiani [VIDEO] : Diletta Leotta fa un bagno di notte nella piscina di un resort, la bellissima giornalista catanese se la spassa a San Lorenzo Diletta Leotta nel resort di lusso si concede un bagno in notturna. nella ‘notte dei desideri’ che si celebra il 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornalista catanese si tuffa in piscina e delizia i suoi sempre più numerosi follower. Diletta Leotta diventa così il ‘desiderio’ proibito di ...

IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LE DUE TORRI/ Su Italia 1 il film con Elijah Wood (oggi - 11 agosto 2018) : Il SIGNORE DEGLI ANELLI - Le due TORRI, il film va in onda su Italia 1 oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Elijah Wood, Liv Tyler, Viggo Mortensen, alla regia Peter Jackson. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 10:08:00 GMT)

Famiglie Italiane indebitate in media per 20.000 euro - nel 2017 +8% di prestiti : Le Famiglie italiane sono indebitate per un importo medio pari a 20.549 euro. Nell'insieme, i 'passivi' accumulati con le banche e gli istituti finanziari ammontano a quasi 534 miliardi di euro. Le ...

Terremoto in Italia. Trema la terra nel nord-est : paura per i cittadini della zona : Trema la terra in Italia. All’alba di oggi, sabato 11 agosto 2018, si è registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9; il sisma è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata, sempre nella stessa area, una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è ...

De Vecchis e l'Italia nella finale europea : Obiettivo raggiunto. l'Italia, con il comasco Tommaso De Vecchis e i compagni Marco Lodadio, Andrea Russo, Ludovico Edalli e Marco Sarrugerio, è tra le otto finaliste che oggi nell'Hydro Arena di ...

L'Italia del dopoguerra nella fotografia neorealista in mostra a New York : Mondo - Riviste, cataloghi, libri fotografici, ma soprattutto poster ed estratti di film dei maestri del cinema neorealista, da Vittorio De Sica a Luchino Visconti e Roberto Rossellini. C'è uno ...

Triathlon - Europei 2018 : nella staffetta l’Italia punta alla top 5. In forte dubbio Angelica Olmo : Scelte praticamente obbligate, almeno in campo femminile, per Joel Filliol, alla vigilia della staffetta mista, che, nel tardo pomeriggio di domani, chiuderà il programma degli Europei di Triathlon: in Gran Bretagna ci sono quattro uomini e tre donne tra i quali scegliere la formazione, ma la caduta di ieri di Angelica Olmo, praticamente la estromette dal novero delle papabili. A Glasgow infatti, oltre ad Angelica Olmo, Ilaria Zane, Giorgia ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia seconda a Dublino - ma non basta per l’accesso in finale. Gli azzurri sperano nel ripescaggio : Podio amaro per l’Italia nell’ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018, che ha avuto luogo a Dublino (Irlanda). Gli azzurri hanno conseguito un eccellente secondo posto, chiudendo le due manche con 12 penalità complessive e restando alle spalle soltanto del Messico, che ha trionfato e ha escluso di fatto il quartetto Italiano dalla finale di Barcellona, distante appena 5 punti. Luca Marziani (0/0) è stato ...

Vela - Mondiali 2018 : altri 3 pass olimpici per l’Italia! Rimonta super di Tita-Banti : si giocano l’oro nella medal race! : Ottima giornata per l’Italia della Vela che ottiene altri tre pass olimpici per Tokyo 2020 nelle categorie Nacra 17, RS:X maschile ed RS:X femminile. Oggi si sono completate regolarmente le ultime regate di qualificazione prima delle medal Race rimaste in programma nei prossimi due giorni ad Aarhus (Danimarca), in occasione dei Mondiali 2018 di Vela destinati alle classi olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno completato la Rimonta ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia MAGICA! E’ semifinale nel golf - impresa pazzesca! Bertocchi di bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 10 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Oggi i riflettori saranno puntati in particolar modo su Berlino dove si assegneranno ben nove titoli nell’atletica leggera mentre a Glasgow spazio ai tuffi, al triathlon e al golf oltre che alla ginnastica artistica con le gare ...

San Lorenzo - la notte delle stelle cadenti : le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi : Stasera è la notte di San Lorenzo, la suggestiva notte delle stelle cadenti, ovvero lo sciame meteorico delle Perseidi che, entrando in contatto con l’atmosfera, brucia passando dallo stato solido a quello gassoso, lasciando la classica e affascinante scia luminosa. Ecco le mete imperdibili per chi non vuole perdersi lo spettacolo. Partiamo dalle destinazioni internazionali: il consiglio è di raggiungere il Marocco per godersi il cielo ...