Isola d' Elba sub 19enne muore durante immersione

Isola d'Elba - 19enne morto durante immersione/ Ultime notizie : trovato sul fondale da compagno della madre : Isola d'Elba, 19enne morto durante immersione: è stato trovato in fondo al mare da compagno della madre. Vani i tentativi di soccorso. Possibile malore la causa del decesso(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Isola d’Elba - dietro l’autostoppista si nasconde un famoso cantante. E l’imprenditore lo carica : “Ma sei proprio tu?” : Un autostoppista decisamente particolare quello incontrato da questo imprenditore dell’Isola d’Elba, che vedendo due persone sul ciglio della strada in cerca di un passaggio si è fermato per caricarli sulla sua auto. Davanti si è trovato il cantante Biagio Antonacci insieme a suo fratello, che registrava il video. Il video è stato pubblicato sul profilo Facebook dello stesso Antonacci L'articolo Isola d’Elba, dietro ...

Isola d’Elba : cade in un burrone - soccorso dai vigili del fuoco : All’Isola d’Elba una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina per soccorrere una persona caduta dal ciglio della strada – SP24 – in un burrone, in località Capannone, nel comune di Portoferraio (Livorno). La persona, caduta da un’altezza di circa 15 metri, è rimasta ferita, ed è stata recuperata dai vigili del fuoco dopo un’ora e mezzo di lavoro con l’utilizzo di tecniche ...

Tutti gli ospiti di Radiostop il 24 luglio all’Isola d’Elba - da Einar e Nesli a Federica Carta : Gli ospiti di Radiostop sono pronti per raggiungere il palco di Porto Azzurro per una nuova serata all'insegna della musica. L'organizzazione dell'emittente radiofonica giunge quindi nello splendido scenario dell'Isola d'Elba per uno spettacolo che promette bene. Il palco sarà allestito nella Piazza Matteotti, dove si terrà la nuova tappa del Festival organizzato da Radiostop. Come di consueto, l'ingresso sarà gratuito e con la conduzione di ...

Premio Letterario La Tore Isola d'Elba : Una edizione Rizzoli, quella presentata lunedì alla Marina, di oltre trecento pagine che porta il letTore in men che non si dica nel 'Mondo Daveriano' della suggestione culturale, attraverso i suoi ...

Da Cuneo all'Isola d'Elba : ricordi d'infanzia felice tra colori e profumi : FIORELLA AVALLE NEMOLIS - profumi e colori di ricordi elbani nella calura estiva. Maturano i susini, maturano gli albicocchi ed io con loro. La calura pomerdiana esalta i profumi dei frutti che si ...

ELBA BOOK FESTIVAL 2018 - Il temperamento dei ferraresi torna sull'Isola nel Tirreno per sostenere il pensiero indipendente e ripartire ... : Dal 17 al 20 luglio a Rio nell'ELBA la quarta edizione di 'ELBA BOOK FESTIVAL' 09-07-2018 / Giorno per giorno , Com unicazione a cra degli organizztori, La quarta edizione di ELBA BOOK , l'unico ...

SEIF - I cortometraggi vincitori della terza edizione di Aqua Film Festival all'Isola d'Elba : ... la manifestazione di tre giorni di incontri, cinema, giochi, spettacoli organizzati da Acqua dell'Elba con il patrocinio di Legambiente, Accademia delle Belle Arti di Brera, Università IULM, Parco ...

Rio nell’Elba. A luglio torna il festival Isolano dedicato all’editoria indipendente : Un’isola incantata in mezzo al Tirreno diventa un porto sicuro per la letteratura italiana. Elba Book, l’unico festival isolano dedicato

Isola d'Elba - ritrovati preziosi libri di Napoleone - erano in uno scatolone : erano stati dimenticati in uno scatolone sessantatre volumi appartenuti a Napoleone Bonaparte. Un errore che ha rischiato di cancellare una parte di storia. Si tratta di libri che facevano parte di settantadue opere scomparse nel 2013 da Villa dei Mulini, una delle residenze napoleoniche all'Isola d'Elba durante l'esilio nel 1814.I volumi, che trattano vari argomenti e di elevato interesse culturale, sono stati ritrovati dai carabinieri di ...