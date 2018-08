Irama perde la vetta della classifica Fimi a favore di Travis Scott; Giusy Ferreri vince

optimaitalia

(Di sabato 11 agosto 2018) Dopo 9 settimane alla posizione numero 1,lae scala al secondo posto. Plume, il suo album rilasciato lo scorso 1° giugno con Warner Music, ha debutto al primo posto ine lì è rimasto fino alla scorsa settimana.Nella nuovadegli album più venduti in Italia,occupa il secondo posto. La decima settimana consecutiva invede Plume scendere dalla medaglia d'oro a quella d'argento adi.Con l'album Astroworld,debutta alla posizione numero 1. L'album rilasciato con Sony Music è il più venduto del momento in Italia e nella settimana compresa tra il 3 e il 9 agosto conquista il primo posto inlama conserva un eccellente secondo posto. Terzo posto inper l'album Scorpion di Drake e quarto per Capo Plaza con ...