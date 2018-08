«Io | che ho il cancro | vi spiego cosa non dovete fare con chi vi dice che è malato»

Anna - la ragazza che combatteva il cancro a colpi di colore e ora lo ha sconfitto : La notizia tanto attesa della 29enne che ogni giorno postava online una foto per raccontare la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin che l’ha colpita. Scatti pieni di colori sgargianti, un esercizio di ottimismo fino ala lieta notizia che il male è in remissione completa.Continua a leggere

CANCRO AL PANCREAS - MOLECOLA DI CANNABIS TRIPLICA LA SOPRAVVIVENZA/ Il test che cambia la cura : CANCRO al PANCREAS, MOLECOLA di CANNABIS TRIPLICA la SOPRAVVIVENZA: parliamo del cannabidiolo, che è già stato approvato per l'uso clinico, "risultato degno di nota"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Cannabis e cancro - la storia di Mirko : “Assumerla mi ha aiutato tanto con chemio e radio” : Mirko Figoli è un paziente che negli anni, oltre a chemio e radioterapia, ha affiancato anche la Cannabis per trattare il suo tumore cerebrale. "Mi ha aiutato a combattere gli effetti collaterali della chemio e quindi nausea, dolore e stanchezza: a chi ha un tumore o una patologia per la quale è prescrivibile, io consiglio sempre la Cannabis"Continua a leggere

«Voglio che continui a ridere» : una presentatrice della Bbc - malata terminale di cancro - scrive un libro per il figlio di due anni : Suo figlio, Freddie, ha solo due anni: Rachael Bland, 40 anni, giornalista della Bbc, è malata terminale di cancro, e teme che il suo bimbo non possa ricordarsi di lei. Nel 2016 le è stato diagnosticato un tumore al seno e all’inizio dell’anno i medici le hanno spiegato che non sarebbe stato possibile curarlo. È allora che Rachael ha deciso di scrivere un libro, in cui racconta le sue esperienze, perché possano aiutare il figlio ad affrontare la ...

Di corsa contro il cancro nel ricordo di Michele Mondini : Michele ha deciso infatti di donare il suo corpo alla scienza , perché venga trovata una cura ad un male che ad oggi risulta troppo spesso ancora inspiegabile: la sua salma è stata trasferita all'...

Il famoso attore malato di cancro : 'Non mi batto più - non faccio neppure la chemio' : Classe 1930, l'attore recitò anche al fianco di Brigitte Bardot e Vittorio Gassmann ma tantissimi ricorderanno il suo primo vero successo nel mondo dello spettacolo nel 1966 grazie alla pellicola di ...

Jean-Louis Trintignant ha il cancro : "il cinema è finito"/ "Non faccio la chemio - non combatto più" : Jean-Louis Trintignant ha il cancro ed annuncia il suo ritiro dalle scene cinematografiche dopo mezzo secolo di carriera: l'attore francese 87enne ha deciso di gettare la spugna.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:01:00 GMT)

La bufala delle calamite sul frigorifero che provocano il cancro : (Foto: Rita M/Flickr) L’idea che una calamita appiccicata alla parte esterna del frigorifero possa esercitare un influsso sui cibi conservati all’interno, fino a farli diventare in qualche modo cancerogeni, può apparire una completa scemenza. E in effetti lo è. Anticipiamo subito la conclusione: non esiste alcuna prova scientifica – né principio fisico o biologico – che possa giustificare una correlazione tra la presenza ...

Johnson & Johnson dovrà pagare 4 - 7 miliardi per il talco che ha causato il cancro a 22 donne : Johnson & Johnson deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi alla donne che puntano il dito sull'asbesto (amianto) presente nel suo talco come responsabile del loro cancro alle ovaie. A deciderlo una giuria di St. Louis al termine di un processo durato cinque settimane durante il quale ha avuto modo di ascoltare decine di esperti. Johnson & Johnson, però, non ci sta e annuncia che farà ...

“Perché parlo del cancro di Giacomo”. Santarelli costretta a difendersi : applausi : ”Mio figlio ha un tumore cerebrale”. Elena Santarelli su Instagram aveva rivelato mesi fa della battaglia che la sua famiglia stava combattendo, del male che aveva colpito il primogenito di lei e Bernardo Corradi Giacomo. Qualche giorno fa, sempre in un post, ha spiegato per la prima volta nei dettagli la malattia contro cui lotta il bambino. Lo ha fatto a commento di una foto in cui compaiono Corradi e Bobo Vieri, a sostegno ...

Salvini in Calabria : “Mafia e ‘ndrangheta sono una merda - un cancro che si è allargato in tutta Italia” : Bagno di folle per il ministro dell’Interno Matteo Salvini che a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, ha partecipato alla consegna alla Polizia di alcuni immobili confiscati alla cosca Gallico. Si tratta di un palazzo al centro della cittadina della Piana dove ancora ci vive la mamma ergastolana dei boss che da tempo ha lasciato il carcere per motivi di salute (ha 92 anni). “La ‘ndrangheta è un merda, è un cancro che, purtroppo, si è ...

Matteo Salvini : “La ‘ndrangheta è una merda - un cancro. Porterò via anche le mutande a questa gente” : A Palmi, durante la visita a un bene confiscato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha confermato che la lotta contro la criminalità organizzata sarà prioritaria nella sua azione: "La 'ndrangheta è una merda, un cancro, che si è allargato a tutta l'Italia. Io però continuerò a combatterla fino a che non avremo portato via anche le mutande a questa gente".Continua a leggere

Dopo 30 anni - ritrova l’infermiera che la aiutò quando era malata di cancro : l’infermiera che si era presa cura di lei durante la sua malattia, l’aveva aiutata a vincere le difficoltà, a superare quella fase uscendone più forte di prima, e Liz Brown, che a 14 anni era stata colpita da una rara forma di tumore osseo, un osteoblastoma aggressivo, non l’aveva mai dimenticata. Trent’anni Dopo l’ha cercata e, grazie a Twitter, l’ha ritrovata. https://twitter.com/thesaltiestcow/status/1008962790244212737 Oggi Liz è una madre ...

Cancro : arriva il vaccino che blocca ogni tumore. L’annuncio dalla Germania : Genetica e nanoparticelle di Rna per un vaccino universale che sfrutta la risposta del sistema immunitario alle infezioni virali e la ‘reindirizza’ per combattere i tumori. Lo studio, che segna un passo avanti verso un vaccino universale contro il Cancro, è condotto dal team di Ugur Sahin della Johannes Gutenberg University di Mainz (Germania), ed è descritto online su ‘Nature’. La ricerca dimostra che il vaccino ...