today

: 'Io, bracciante a tre euro l'ora: per i miei figli spero in un futuro migliore' - ESPADA1965 : 'Io, bracciante a tre euro l'ora: per i miei figli spero in un futuro migliore' - ninda1952 : RT @ultimenotizie: Bracciante romeno di 39 anni avrebbe violentato ripetutamente, per tre anni, la figlia minorenne, abusandone sessualment… - manu_etoile : RT @ultimenotizie: Bracciante romeno di 39 anni avrebbe violentato ripetutamente, per tre anni, la figlia minorenne, abusandone sessualment… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Amadou non vuole che i suoi trevengano in Italia per finire a dormire in un container. Non vuole che debbano...