Dalla Casa Bianca all’Internazionale populista : lo spauracchio dell’Europa si chiama Steve Bannon : È bastato l’annuncio di voler aprire un ufficio a Bruxelles in vista delle elezioni europee del 2019, e Steve Bannon ha acceso il dibattito. A conferma che quando gli alleati lo descrivono come una «macchina da guerra» mediatica non sbagliano. I detrattori sono meno lusinghieri, ma ne parlano comunque. L’ex stratega politico di Donald Trump, ha capacità e mezzi per restare sulla scena. Prima negli Usa e ora nella sua nuova ...

Bannon lancia l'Internazionale populista europea. Si chiamerà "The Movement" : Steve Bannon sarebbe pronto a sfidare George Soros e scatenare una rivoluzione di destra in Europa. È quanto riporta il sito americano Daily Beast in un lungo articolo in cui, citando direttamente Bannon, spiega che l'ex stratega di Donald Trump sta per lanciare una fondazione in Europa per rafforzare le destre europee. Si chiamerà Il Movimento (The Movement, il nome in inglese), e, secondo il sito Bannon spera che ...

Prima la Baviera - poi Bruxelles L'anti-Ue Kurz guida l'Unione In arrivo l'Internazionale populista : Il premier austriaco Sebastian Kurz guiderà l'Unione europea per sei mesi. Il primo obiettivo sono le elezioni in Baviera in ottobre, poi quelle Europee di maggio. Sempre più vicina l'Internazionale populista che spaventa Bruxelles Segui su affaritaliani.it

