Inter | perché Perez non libera Modric

[L'Intervista] "Vi spiego perché il decreto Dignità è una buona legge che difende i lavoratori" : Idem per i lavoratori intermittenti del mondo dello spettacolo, molto meglio tutelati in altre nazioni europee, come in Francia, dove anche il tempo che trascorre tra un ingaggio e l'altro viene ...

L'Inter sorride - lista Champions senza esclusioni : ecco perché : MILANO - Buone notizie per l' Inter in vista del ritorno in Champions . La lista che dovrà essere consegnata a Nyon e che sarà ristretta a ventidue elementi, sedici 'liberi', quattro prodotti di un ...

Tra pretattica e FFP : perché il Real vuole denunciare l’Inter : I blancos temono la creazione da parte di Suning di una società terza che rileverebbe il cartellino di Modric in modo da aggirare i paletti Uefa. L'articolo Tra pretattica e FFP: perché il Real vuole denunciare l’Inter è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rapporti tesi fra Modric e il Real Madrid : ecco perché l’Inter può sognare il grande colpo : Rapporti molto tesi fra Modric e il Real Madrid: dirigenza dei ‘Blancos’ infastidita dai rumor sulla cessione e dal comportamento dell’agente. l’Inter può sognare il grande colpo l’Inter continua a cullare il sogno di portare Luka Modric a Milano, ed ha tutte le ragioni per farlo. Nonostante Florentino Perez abbia provato a blindare il giocatore, il croato sembra avere tutta l’intenzione di cambiare aria. Il nodo principale da sciogliere, ...

Modric - Inter : l'affare può concludersi - la Gazzetta dello Sport ipotizza il perchè : In casa Inter, nelle ultimissime ore, non si parla d'altro che della possibile conclusione dell'affare che porterebbe in nerazzurro Luka Modric. I social sono già pieni di post di tifosi Interisti speranzosi che la società faccia l'ennesimo regalo, in una sessione di mercato che può considerarsi già più che soddisfacente, ovviamente per via dei 6 acquisti conclusi da Ausilio. l'affare Modric è un'operazione concreta Modric potrebbe essere più di ...

Modric come CR7 - la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve : ecco perchè l’Inter può vincere lo Scudetto : Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha senza dubbio aumentato la qualità della rosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il ...

Guardigli (ePRICE) : «Ecco perché abbiamo scelto l’Inter» : Gli obiettivi strategici della partnership con la società nerazzurra spiegati dal chief marketing officer di ePRICE L'articolo Guardigli (ePRICE): «Ecco perché abbiamo scelto l’Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - stand-by Vidal : il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si può… : sogno SI chiama MODRIC- L’Inter punta forte su Luka Modric. Come riportato da “Gianluca Di Marzio”, i nerazzurri sarebbero pronti ad mettere le mani su Luka Modric. Un sondaggio reale e concreto. Il centrocampista croato avrebbe aperto alla possibilità di un addio al Real Madrid, un addio che potrebbe coincidere con una nuova avventura in […] L'articolo Inter, stand-by Vidal: il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si ...

Asso 28 - perché il respingimento in Libia dei migranti viola le convenzioni Internazionali : Secondo Gianfranco Schiavone di Asgi il caso dei 108 migranti soccorsi e riportati in Libia dalla nave commerciale italiana Asso Ventotto configura tre tipologie di violazioni delle norme internazionali: respingimento collettivo, mancato accesso alla procedura d'asilo e esposizione al rischio di tortura.Continua a leggere

Ecco perché bisognerebbe preferire il latte Intero a quello magro : Avete sempre preferito il latte scremato, o parzialmente scremato, in quanto a ridotto contenuto di grassi? Una nuova ricerca, oggi, suggerisce di fare esattamente il contrario: i grassi dei latticini fanno bene al cuore. E un bicchiere di latte intero è sempre da preferire. A suggerirlo sono i ricercatori della Scandinavian Clinical Research AS: secondo quanto emerso dal loro studio, il consumo di grassi interi (quelli che contiene, ad esempio, ...

De Vrij : 'Inter passo avanti nella mia carriera - ecco perché l'ho scelta' : Stefan de Vrij , difensore dell' Inter , parla dopo il pareggio contro lo Sheffield United . Queste le parole riportate da la Gazzetta dello Sport : 'Con la Lazio nell'ultima stagione ho giocato a tre ma fino all'anno scorso quasi sempre a quattro; con l'Olanda invece prima a quattro e adesso a tre. Finora non ho trovato difficoltà di ...

Inter - Tronchetti Provera e il colpo Suning : "Senza i paletti del FPF - perché non Messi? Io ci spero" : L'a.d. Pirelli e il post CR7-Juve: "Appena il fair play finanziario lo permetterà, spero nella risposta dei cinesi..."

[L'Intervista] Tremonti : vi spiego perché i dazi di Trump non sono il male assoluto : E' un fatto politico di enorme rilievo perché quello che succede negli Stati Uniti ha effetti in tutto il mondo. E' un tentativo di far recuperare terreno all'economia americana facilitando il ...

Inter - Spalletti : 'Dalbert deve crederci. Nainggolan? Si è infortunato perché...' : A margine della sconfitta contro il Sion, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha spiegato come i carichi di lavoro di Appiano Gentile abbiano influito negativamente sulla prestazione offerta dai suoi uomini. 'La verità è che non ho facilitato il compito ai miei ...