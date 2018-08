Inter | Modric o nessuno a centrocampo

Luka Modric - il Real Madrid lo trattiene : l'Inter spera fino a lunedì : 'Non mi liberano'. Queste sarebbero essere le parole di Luka Modric dette agli amici più stretti. L'accordo tra Inter e Real Madrid per la cessione del giocatore croato è al momento sfumato. La ...

LIVE Modric Inter : Sky 'I nerazzurri non si arrendono' - Marca esulta 'Resta' : Foto Getty Images© scelta da SuperNews CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.40: Gazzetta dello Sport. Qualora Modric non dovesse passare all'Inter, i nerazzurri non si rafforzeranno in mediana con altri innesti. Spalletti punterà su Vecino e Gagliardini. 11.30: Corriere della Sera . Florentino ...

Calciomercato Inter : l'affaire Modric e il fattore tempo - l'arma di Florentino Perez : A Madrid non parla nessuno. Non una parola per non sbilanciarsi, per non incappare in una lettura sbagliata. Lasciano parlare gli altri. Florentino Perez sceglie il silenzio sulla vicenda. Non ne ...

Inter - sfumato Modric si punta al ritorno di Rafinha : Inter, sfumato Modric- sfumato Modric, l’Inter si prepara a mettere in atto il piano B. Un piano che potrebbe puntare al ritorno di Rafinha in nerazzurro. Un ritorno che risolverebbe totalmente il problema sulla trequarti della formazione nerazzurra. Spalletti potrebbe puntare sul brasiliano anche come vertice basso del centrocampo a tre. Un sorta di regista […] L'articolo Inter, sfumato Modric si punta al ritorno di Rafinha proviene ...

Modric prende i soldi : l'Inter resta in bianco : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola I croati dell'Inter lo chiamano «Modric resta al Real Madrid»

Inter : perché Perez non libera Modric : Ma non vuole arrivare a gesti eccessivi, non fa parte della sua etica e non vuole rovinare il rapporto con la tifoseria del club più noto al mondo di cui è idolo assoluto e dove ha vinto tutto, anzi ...

Inter - le ultime sul caso Modric e le alternative per il centrocampo : Modric sembra allontanarsi dall’Inter dopo la giornata di ieri molto concitata, il ds Ausilio si guarda dunque attorno per trovare alternative valide Il caso Modric continua a tenere banco in casa Inter. Il club rossonero ha ancora una minima speranza di portare a casa il centrocampista più forte al mondo, ma le ultime indiscrezioni parlano dell’ipotesi rinnovo con il Real Madrid che si fa sempre più concreta. La pazza idea ...

Modric - muro Real - nessun incontro con Perez; l'Inter intanto chiude per Keita (RUMORS) : La fumata non è ancora nera, ma la tonalita' sta comunque assumendo un colore grigio scuro. Luka Modric si allontana dall'Inter perché il Real Madrid non ha alcuna intenzione di cederlo. L'atteso incontro tra il croato e Florentino Perez non si è ancora svolto, il patron dei blancos prende tempo e la sua strategia è chiarissima: non vuole arrivare alla rottura con un giocatore che avrebbe espresso tutta l'intenzione di cambiare aria e, nel ...

Calciomercato : se fosse Milinkovic Savic l’alternativa a Modric? L’Inter ci pensa : Calciomercato INTER- Secondo La Repubblica, se il Real Madrid non mollerà Modric come sembra, l’Inter farà un tentativo con Milinkovic Savic. Milan e Real Madrid sono pronte all’assalto ma anche i nerazzurri potrebbero esserci. Il problema è che Lotito non agevolerà una rivale italiana se non a suon di milioni. Intanto, come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, il presidente della Lazio sentenzia da ...

Il gran rilancio del Real mette alle corde Modric. Ma l'Inter spera ancora : Da ieri pomeriggio Modric ha 13 milioni di motivi per rimanere al Real Madrid e tapparsi le orecchie con la cera per non sentire il canto delle sirene interiste. Florentino Perez ha incontrato l'asso croato negli uffici del Santiago Bernabeu, spiegando al giocatore di non aver alcuna intenzione di cederlo. Da parte sua Modric ha ribadito al presidente merengues il desiderio di cercare nuovi stimoli, e di sfidare l'ex compagno Ronaldo nella Serie ...

MODRIC ALL'Inter? AS - "RESTA AL REAL MADRID"/ Ultime notizie : il croato ha già comprato casa a Malnate? : MODRIC all'Inter, Ultime notizie: è il giorno della verità per il croato che oggi incontra il presidente del REAL Madrid, Perez. Nel frattempo, la foto social senza di lui scatena i rumors.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 00:41:00 GMT)

Inter - Ausilio : 'Modric? Siamo qui per la partita' e sorride... : Piero Ausilio , direttore sportivo dell'Inter, arrivato a Madrid ha rilasciato due battute a Sky Sport : ' Modric ? Siamo qui per la partita...', il tutto seguito da un sorriso. La trattativa va avanti, con Modric in costante contatto col presidente Florentino Perez : domani l'Inter affronterà l'...

