Inter | il Valencia vuole Gabigol

Anche il Valencia Interrompe il contratto con Konami per PES? Il Mestalla di nuovo in FIFA 19? L'articolo Anche il Valencia interrompe il contratto con Konami per PES? Il Mestalla di nuovo ...

Cancelo alla Juventus e l’Inter prepara la “vendetta” contro il Valencia : Inter alle prese con diverse trattative di mercato, alcune delle quali si intrecciano con i rivali della Juventus, come quella per Cancelo… Un’Inter vendicativa, almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Il club nerazzurro infatti, non avrebbe gradito il trattamento ricevuto dal Valencia in merito alla trattativa per Cancelo. Dapprima nessuno sconto effettuato ai nerazzurri, poi l’accordo in procinto di ...

"Oggi la mia Italia ha da imparare dalla mia Valencia". Intervista a Giuseppe Grezzi : "Soffro a vedere l'Italia che caccia gente disperata che chiede solo aiuto". Giuseppe Grezzi è in Spagna da 18 anni, si occupa di mobilità sostenibile. Un po' Italiano e un po' spagnolo, un po' expat e un po' figura istituzionale della città che in queste ore si sta mobilitando per accogliere la nave Aquarius - dopo 9 giorni di navigazione e di crisi di nervi in Europa - Grezzi è l'assessore alla mobilità ...

Juventus-Cancelo - il Valencia incontro Marotta : ci siamo! Il difensore : “Inter? Mi aspettavo…” : Juventus-Cancelo- Come riportato dai colleghi di “Sky Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad incontrare il direttore generale del Valencia per definire l’operazione Cancelo. Marotta potrebbe decidere di accontentare le richieste della società spagnola di 40 milioni. CANCELO: “MI ASPETTAVO DI PIU’…” Cancelo, sulle pagine di “TuttoSport“, ha così evidenziato:”Deluso per il mancato ...

Migranti - nave Aquarius verso Valencia. La Spagna Interrompe il rimpallo tra Italia e Malta : 'Li accogliamo noi' : 'E' nostro dovere aiutare queste persone ed evitare una catastrofe umanitaria', dice il premier spagnolo Sanchez che incassa i ringraziamenti del Commissario all'immigrazione Ue, Avramopoulos -

Calciomercato Inter - Candreva nel mirino del Valencia : Il Valencia Interessato al centrocampista nerazzurro Calciomercato Inter Candreva Valencia / Si inserisce il Valencia tra Antonio Candreva e il rinnovo con l' Inter . Stando a 'Rai Sport', il club spagnolo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione l'esterno offensivo ex Lazio, che sta trattando con la compagine nerazzurra il prolungamento del contratto in scadenza nel ...