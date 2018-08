Incendio divampa in un box sotto un palazzo | resta distrutto uno scooter

Fulmine si abbatte sul maneggio e divampa l'Incendio : paura a Copertino : Copertino - Un Fulmine si abbatte sull'area del maneggio e rischia di provocare danni gravi. E' accaduto nel tardo pomeriggio, alla periferia di Copertino, all'intero di un terreno recintato che ...

Zona Falcata - ME - : intorno alle ore 19 - un Incendio è divampato in una discarica abusiva : Nella prima serata di oggi, intorno alle ore 19, nella Zona Falcata a Messina è divampato un violento incendio che ha tratto origine dai cumuli di rifiuti e pneumatici in disuso presenti in quella che ...

Palermo - divampa Incendio in un opificio di zolfo a Lercara Friddi. Si indaga : Un incendio è divampato in un opificio per la macinazione dello zolfo a Lercara Friddi , Pa, dell'omonima via Friddi. Sul luogo sono intervenute pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Lercara ...

Padova : divampa Incendio in cucina - pompiere fuori servizio interviene e limita i danni : Padova, 13 lug. (AdnKronos) - divampa un incendio in cucina e la proprietaria chiama aiuto, interviene per primo un vigile del fuoco libero dal servizio, che abita nello stesso stabile, il quale allerta i soccorsi, porta in salvo la donna e interviene spegnendo le fiamme. È capitato intorno alle 12.

Roma : Incendio divampa in zona Torrevecchia - sgombrata una chiesa : Roma: rogo partito da alcune sterpaglie Roma – La zona tra Torrevecchia e via di Boccea avvolta dalle fiamme. Secondo quanto si apprende l’incendio sarebbe partito da alcune sterpaglie, le quali hanno lambito un distributore di benzina, e una chiesa in via Fratel Giuseppe Lazzaro che è stata fatta evacuare. Numerose unità dei volontari della Protezione Civile sul posto con il supporto di canadair ed elicotteri, oltre a Vigili del ...